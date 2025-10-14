Nowatorska terapia opracowana przez naukowców z Hiszpanii i Chin pozwoliła na cofnięcie objawów choroby Alzheimera u myszy. Dzięki zastosowaniu specjalnych nanocząstek udało się przywrócić prawidłowe funkcjonowanie bariery krew-mózg oraz znacząco obniżyć poziom toksycznego białka - beta-amyloidu w mózgu.

Zespół badaczy z Institute for Bioengineering of Catalonia oraz West China Hospital Sichuan University opracował innowacyjną metodę leczenia chorób mózgu. Kluczowym elementem terapii są specjalnie zaprojektowane nanocząstki, które naprawiają uszkodzoną barierę krew-mózg. To właśnie uszkodzenia tej struktury, która odgrywa rolę filtra między układem krwionośnym a mózgiem, są ściśle związane z rozwojem demencji i choroby Alzheimera.

Szybka poprawa stanu zdrowia

W badaniach na myszach zmodyfikowanych genetycznie, by rozwijały objawy alzheimera, zastosowano trzy dawki nanocząstek. Już godzinę po podaniu zaobserwowano spadek poziomu beta-amyloidu w mózgu o 50-60 procent.

Przez kolejne miesiące monitorowano stan zdrowia zwierząt. Wyniki były zaskakujące - myszy, które otrzymały terapię, po pół roku zachowywały się jak zdrowe osobniki.

Jak działają nanocząstki?

Mechanizm działania nanocząstek polega na naśladowaniu ligandów białka LRP1, które odpowiada za transport szkodliwego beta-amyloidu przez barierę krew-mózg. Dzięki temu mózg odzyskuje zdolność do skutecznego usuwania toksycznych cząsteczek, a bariera krew-mózg powraca do prawidłowego funkcjonowania.

Precyzyjna inżynieria nanocząstek pozwala im działać bezpośrednio na receptory komórkowe, co daje nowe możliwości w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.

Przełom w leczeniu Alzheimera?

Badacze podkreślają, że ich odkrycie może zrewolucjonizować podejście do leczenia choroby Alzheimera. Skupienie się na odbudowie układu naczyniowego mózgu i przywróceniu funkcji bariery krew-mózg może stanowić klucz do skutecznej terapii tej wyniszczającej choroby.