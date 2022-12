55-letniego Ukraińca, który znajdował się w stanie głębokiej hipotermii, uratowali policjanci z komisariatu w Jabłonce. Mężczyzna w całkowicie przemoczonym ubraniu leżał nad brzegiem Czarnej Orawy, temperatura jego ciała spadła do 24 stopni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kilka dni temu przypadkowy przechodzień zaalarmował policjantów, że nad rzeką leży człowiek. Po przyjeździe policjanci nie mogli z nim nawiązać kontaktu, okryli go folią termiczną i wezwali karetkę pogotowia.

W pewnym momencie 55-latek stracił przytomność i przestał oddychać.

Policjanci rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, aż do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Z uwagi na stan głębokiej hipotermii i zagrożenia życia, ratownicy podjęli decyzję o zadysponowaniu na miejsce śmigłowca LPR - relacjonuje rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu podkom. Dorota Garbacz.

Z powodu złej pogody śmigłowiec nie mógł wylądować w Jabłonce. Mężczyznę przetransportowano więc karetką do Obidowej. W drodze jeden z policjantów na zmianę z ratownikami cały czas prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową.

Załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrała poszkodowanego do Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej, gdzie uzyskał specjalistyczną pomoc.

Nie wiadomo, co sprawiło, że mężczyzna znalazł się nad rzeką i jak długo tam przebywał. Wczoraj przyszedł do Komisariatu Policji w Jabłonce, by osobiście podziękować funkcjonariuszom za uratowanie życia.

Policjanci apelują, by nie być obojętnym, kiedy widzimy osoby, które mogą być narażone na wychłodzenie. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112.