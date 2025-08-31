Szerpowie Nadziei ze swoimi podopiecznymi - Skarbami - po raz ostatni w tym roku wyruszyli w Tatry. Wolontariusze pomagają dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnościami. Część z nich zdobywała najwyższe szczyty, a część doliny i górskie hale. Dla wszystkich było to jednak wielkie przeżycie.

/ Szerpowie Nadziei / Materiały prasowe

Jeszcze w sobotę na szlaku można było spotkać ponad 540 osób. To Szerpowie Nadziei - członkowie fundacji, która pasjonuje się pomaganiem osobom z niepełnosprawnościami w spełnianiu marzeń o zdobywaniu górskich szczytów.

Zobaczcie poniżej niezwykłą relację z ultraekstremalnej akcji charytatywnej. W sobotę, 30 sierpnia, Szerpowie Nadziei po raz ostatni w tym roku wyruszyli w Tatry ze swoimi podopiecznymi.

Szerpowie Nadziei znowu w akcji Szerpowie Nadziei / Materiały prasowe

Szerpowie Nadziei działają od 2021 roku. Początkowo projekt prowadzony był przez grupę harcerzy z Jastrzębia-Zdroju i wolontariuszy. Od 2023 roku za jego realizację odpowiada Fundacja Szerpowie Nadziei, zrzeszająca już niemal 700 aktywnych Szerpów. Dzięki ich wsparciu ponad 700 Skarbów miało okazję zdobywać górskie szlaki w Tatrach, ale również w Sudetach i Beskidach.