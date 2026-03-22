O godzinie 9:00 w poniedziałek pojawią się kolejne utrudnienia na drodze krajowej nr 7, czyli zakopiance, związane z pracami przy budowie węzła Myślenice. Ruch w tym rejonie będzie odbywał się jednym pasem w każdym kierunku.

Na zakopiance należy spodziewać się utrudnień

Prace będą przeprowadzane na jezdni w kierunku Krakowa.

Zmiany w organizacji ruchu

Jak informuje Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek ok. 9; zamknięta zostanie lewa jezdnia zakopianki prowadząca w kierunku Krakowa.

Jezdnia będzie nieczynna na całym odcinku budowy (ok. 700 m), a pojazdy pojadą jezdnią prawą - po jednym pasie w każdym kierunku. Taka organizacja potrwa do czwartku 26 marca do godziny 18.

Wjazd do Myślenic od strony Krakowa nadal będzie możliwy drogą dojazdową nr 3. Ulica Sobieskiego pozostanie ulicą jednokierunkową, ale ruch na niej będzie odbywał się w przeciwnym kierunku, czyli do centrum Myślenic.

Prace budowlane na finiszu

W tym czasie prowadzone będą prace związane z ocieplaniem kładki dla pieszych w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego. Dodatkowo drogowcy zajmą się oznakowaniem poziomym, robotami wykończeniowymi na skarpie przy wiadukcie oraz montażem barier stalowych, poboczy i zatoki do obsługi urządzeń ochrony środowiska.

Cel: Likwidacja sygnalizacji świetlnej

Budowa węzła drogowego w Myślenicach, rozpoczęta wiosną 2024 roku, zbliża się do końca. Inwestycja o wartości niemal 56 milionów złotych realizowana jest przez firmę Banimex. Po zakończeniu prac zlikwidowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Zakopianki i ul. Sobieskiego, a kierowcy zyskają dodatkowe pasy do wjazdu na węzeł i drogę krajową nr 7. Na ul. Sobieskiego powstanie rondo, które ułatwi wjazd na zakopiankę.

Ważnym dla pieszych punktem tej inwestycji będzie budowa nowej kładki w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego. Dzięki temu drogowcy będą mogli zlikwidować dotychczasowe przejście w tym rejonie.



Zadanie jest finansowane ze środków budżetowych, będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.