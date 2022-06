Budowa tunelu na zakopiance nie zakończy się 30 czerwca, jak zaplanowano - poinformował Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jeszcze nie wiadomo kiedy skończą się prace budowlane, ale będzie to zapewne w lipcu. Nowym tunelem, a właściwie tunelami przejedziemy jednak dopiero w czwartym kwartale bieżącego roku.

O opóźnieniu zakończenia prac budowlanych (kolejnym zresztą) poinformowała rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut. Na ukończeniu jest wyposażanie techniczne tunelu. W prawej nitce tunelu jest już położona górna warstwa nawierzchni bitumicznej i trwa sprzątanie. W lewej nitce tunelu trwa jeszcze układanie nawierzchni i ma zakończyć się w lipcu. Nie zakończyły się jeszcze roboty przed portalami. Więcej pracy jest przed portalem południowym. Wykonawca wg. naszych informacji mobilizuje siły, by nadrobić opóźnienia - napisała.

Pierwotny termin zakończenia prac przy budowie tunelu, a właściwie dwóch tuneli równoległych przewidywany był na grudzień 2021 roku. Wykonawca wystąpił jednak o jego przesunięcie w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi czy pandemią koronawirusa. Kolejny termin wyznaczono na luty bieżącego roku. Pojawiły się jednak kolejne wnioski o jego przesuniecie. Teraz także pojawiły się nowe wnioski.

Wykonawca złożył szereg tzw. roszczeń, które nie zostały zakończone. Po rozpatrzeniu tych wszystkich roszczeń będzie można podjąć decyzje w sprawie ewentualnych kar - informuje Iwona Mikrut. Na razie nikt nie chce mówić kiedy tunel zostanie oddany do użytku. Prawdopodobnie stanie się to w lipcu. Ćwiczenia Straży Pożarnej mają się odbywać w tunelu, w 2 połowie sierpnia 2022 r. Oddanie tunelu do ruchu przewidywane jest po dokonaniu wszystkich odbiorów, co może potrwać nawet 3 miesiące. Przewidujemy, że tunel zostanie oddany do ruchu w IV kwartale 2022 r. - pisze rzecznik GDDKiA.

W sieci pojawił się filmik nakręcony przez internautkę, która przez tunel przejechała na rowerze i pokazała jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Filmik nie przedstawia rzeczywistego zaawansowania robót - twierdzi GDDKiA, która zobowiązała wykonawcę do wzmocnienia ochrony budowy tak, aby na jej terenie przebywały tylko osoby do tego upoważnione.

