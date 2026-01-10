Pięciu Polaków awansowało do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Kwalifikacje wygrał Austriak Manuel Fettner. Kacper Tomasiak był 16., Maciej Kot - 23., Dawid Kubacki - 27., Kamil Stoch - 33., a Paweł Wąsek - 46.

Polak Kacper Tomasiak w serii kwalifikacyjnej przed konkursem indywidualnym zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

Fettner zdobył 133,7 pkt po skoku na 138 m. Tomasiak uzyskał 128 m i 118,8 pkt, Kot - 124,5 m i 112,2 pkt, Kubacki - 123,5 m i 111 pkt, Stoch - 124,5 m i 103,4 pkt, a Wąsek - 114,5 m i 92,6 pkt.

Niedzielny konkurs indywidualny z udziałem 50 zawodników na Wielkiej Krokwi rozpocznie się o godzinie 16.

Konkurs duetów

W sobotę na godz. 16:10 zaplanowano w Zakopanem konkurs duetów. Wystąpią w nich Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki.

Kacper jest w dobrej dyspozycji i miał pewne miejsce. Dawid był najrówniejszy z pozostałej czwórki na treningach i w kwalifikacjach. Faworytami są Słoweńcy i Austriacy, ale możemy walczyć o trzecie miejsce. Podium jest w naszym zasięgu - powiedział na antenie Eurosportu trener polskiej kadry Maciej Maciusiak.

Konkurs duetów polega na rywalizacji dwuosobowych drużyn. W punktacji uwzględnia się wyniki obu skoczków z trzech serii. W pierwszej zaprezentuje się 14 drużyn. W drugiej wystąpi 12 najlepszych ekip, a w trzeciej - osiem.