Kolejnego rekordu zimna w Tatrach nie było, ale mróz nie odpuszcza. Na tzw. mrozowisku w Litworowym Kotle we wtorek wieczorem pomiar wskazał -32 stopnie Celsjusza. Na trudne, mroźne warunki muszą przygotować się narciarze i turyści. Rano na Kasprowym Wierchu temperatura wynosiła -18 st. C.

Kasprowy Wierch / Shutterstock

Mróz na Kasprowym

W środę o godz. 7 rano temperatura na stacji górnej kolejki linowej Kasprowym Wierchu wynosiła -18 stopni Celsjusza. Na stacji dolnej było nieco "cieplej" - termometr wskazywał tam jedynie -13 st. C.

"Tak dobrych warunków narciarskich na Świętej Górze nie było od dawna. Na Kasprowym Wierchu czynne są wszystkie trasy. To jedyne trasy narciarskie w Polsce, gdzie można jeździć na naturalnym śniegu" - podały Polskie Koleje Linowe, które są właścicielem kolejki linowej. Narciarze, którzy wybierają się na szusowanie na Trasie Goryczkowej i Gąsienicowej, muszą jednak być jednak przygotowani na bardzo niską temperaturę.

Litworowy Kocioł - polski biegun zimna

Na Kasprowym Wierchu nie jest, oczywiście, tak mroźnie jak na słynnym w ostatnich dniach mrozowisku w Litworowym Kotle. Tam w poniedziałek zarejestrowano -41 stopni Celsjusza. We wtorek między godz. 17 a 18 temperatura spadła tam do -32 st. C. W środę o godz. 10 pomiar wskazywał -30 stopni.

Skan ze strony Mrozowiska.pl / Mrozowiska.pl /

Litworowy Kocioł jest uważany za polski biegun zimna. Od kilku lat jest tam prowadzony program badań mrozowisk tatrzańskich kierowany przez dr. Bartosza Czerneckiego z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu w Poznaniu.

Mrozowisko to takie miejsce, w którym gromadzi się ciężkie zimne powietrze, a jego odpływ jest utrudniony. Kocioł Litworowy w masywie Czerwonych Wierchów doskonale spełnia te warunki. To głębokie zapadlisko w kształcie leja, z którego zimne powietrze nie ma jak uciec.

Zimno w Beskidach

Mroźnie jest także w Beskidach.

Goprowcy podali, że na Markowych Szczawinach, Hali Skrzyczeńskiej i Hali Miziowej termometry w środę rano wskazywały -11 stopni Celsjusza.

Najchłodniej było na Złotym Groniu: -15 stopni.

Warunki na szlakach są trudne z uwagi na oblodzenia.