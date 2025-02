13 polskich i niemieckich lodołamaczy czeka w gotowości, gdyby na Odrze pojawił się lód. W nocy temperatura w Szczecinie spada do -10 stopni Celsjusza. Z tego powodu wstrzymana została żegluga na jeziorze Dąbie. Sama Odra nie zamarzła.

Dwa lodołamacze - "Ocelot" i "Tarpan" (P) w porcie Szczecin - Podjuchy przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie / Jerzy Muszyński / PAP

Lodołamacze na Odrze są gotowe do działania. Od 01 grudnia 2024 do 15 marca 2025 r. 7 polskich i 6 niemieckich lodołamaczy postawionych jest w stan tzw. "pogotowia lodowego". Polskie jednostki stacjonują w bazie w Szczecinie, niemieckie w Hohensaaten i Schwedt.

Jak informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, wszystkie lodołamacze są sprawne i gotowe do podjęcia akcji. Od momentu pojawienia się pierwszych zjawisk lodowych na Odrze do ich zaniku obie strony codziennie do godz. 7:20 wymieniać się będą informacjami na temat aktualnej sytuacji lodowej, prognoz pogody, oceny dnia poprzedniego oraz gotowości technicznej lodołamaczy - mówi Michał Durka, dyrektor RZGW w Szczecinie.

Jak dotąd, mimo ujemnej temperatury, lód na Odrze się nie pojawił, lodołamacze czekają więc w bazie. Tylko Dąbie jest zamknięte dla żeglugi. Tylko tam pojawiły się lodołamacze. Nasze działania na jeziorze Dąbiu wynikły z nasilenia się zjawisk lodowych oraz były następstwem zebrania oznakowania pływającego, które nie jest odporne na lód - tłumaczy dyrektor Durka.

Mróz utrzyma się do końca tygodnia, prognozy zapowiadają, że od środy zacznie się powoli ocieplać. Natomiast w weekend temperatura ma być już na plusie. Termometry pokażą nawet powyżej 10 stopni Celsjusza.