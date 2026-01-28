Na stoku narciarskim w Zawoi doszło do groźnego wypadku. 8-letnia dziewczynka spadła z wyciągu krzesełkowego. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował dziecko do szpitala w Krakowie.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek około godziny 12:30 w ośrodku narciarskim w Zawoi - informuje "Gazeta Krakowska".

Podczas wsiadania na krzesełko kolei linowej 8-letnia dziewczynka spadła z wyciągu.

Na krzesełku znajdowało się jeszcze trzech innych pasażerów, którzy próbowali przytrzymać dziecko i zapobiec upadkowi.

Pracownicy obsługi kolei oraz ratownicy GOPR zareagowali błyskawicznie, rozkładając siatkę zabezpieczającą, na którą osunęła się młoda narciarka. Na szczęście dziewczynka była przytomna i nie doznała poważnych obrażeń.

Dziecko trafiło do szpitala

Na miejsce wezwano jednak śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował dziecko do szpitala w Krakowie-Prokocimiu na szczegółowe badania.

Służby podkreślają, że dzieci korzystające z wyciągów powinny być pod stałą opieką dorosłych. Przypominają również o obowiązku jazdy w kaskach ochronnych dla narciarzy i snowboardzistów do 16. roku życia



