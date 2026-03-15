Siedem osób zginęło, a dziewięć zostało rannych w tragicznym wypadku autobusu w Nepalu. Do zdarzenia doszło w sobotnią noc w pobliżu wioski Shahid Lakhan, około 120 kilometrów na zachód od Katmandu - poinformowała miejscowa policja, cytowana przez agencję AP.

Siedmiu indyjskich pielgrzymów zginęło w wypadku autobusowym (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Autobus przewoził grupę indyjskich pielgrzymów wracających ze świątyni Manakamana, popularnego miejsca kultu hinduistycznego, gdzie - według wierzeń - bogini spełnia życzenia wiernych.

Pojazd zsunął się z górskiej drogi, wypadł z zakrętu i spadł około 150 metrów w dół wąwozu.

Wśród ofiar śmiertelnych są wyłącznie obywatele Indii. Rannych, w tym dwóch członków nepalskiej załogi autobusu, przetransportowano do okolicznych szpitali.

Jak podkreślają lokalne służby, wypadki drogowe są w Nepalu częstym problemem. Przyczyniają się do tego trudne warunki terenowe, liczne serpentyny oraz zły stan dróg i pojazdów.