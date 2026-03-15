Kimi Antonelli z Mercedesa po raz pierwszy w karierze wygrał wyścig Formuły 1. W niedzielny poranek 19-latek z Włoch triumfował na torze w Szanghaju, wygrywając Grand Prix Chin.

  • Kimi Antonelli odniósł pierwsze zwycięstwo w karierze F1.
  • Wyścigu nie ukończyło aż 7 zawodników - wśród nich Max Verstappen (Red Bull) oraz zespół McLarena z Lando Norrisem na czele.
Dzień wcześniej Antonelli został najmłodszym kierowcą w historii, który zdobył pole position.

Drugie miejsce wywalczył w niedzielę Brytyjczyk George Russell z Mercedesa, a trzecie siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari. Tuż za podium uplasował się drugi kierowca Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc.

Antonelli odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w F1, natomiast Hamilton, który w sezonie 2025 przeszedł z Mercedesa do Ferrari, po raz pierwszy w barwach włoskiego teamu stanął na podium wyścigu GP.

Wyścig ukończyło tylko 15 ze stawki 22 kierowców. Nie wystartowali m.in. obaj zawodnicy McLarena, z mistrzem świata Brytyjczykiem Lando Norrisem na czele. Do mety nie dojechał także czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla. 

Odwołane wyścigi Formuły 1

Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) poinformowała, że ze względu na eskalację konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie odwołano Grand Prix Formuły 1 w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej. Wyścigi miały się odbyć 12 i 19 kwietnia.

Na razie nie poinformowano o zastąpieniu ich innymi zawodami. W związku z tym w kalendarzu mistrzostw świata na 2026 rok są obecnie 22, a nie 24 wyścigi.

Inauguracyjny wyścig o Grand Prix Australii odbył się zgodnie z planem w zeszłą niedzielę, choć setki pracowników Formuły 1 musiały zmienić swoje plany i skorzystać z alternatywnych tras podróży z powodu czasowego zamknięcia przestrzeni powietrznej na Bliskim Wschodzie.

W niedzielę rozegrano Grand Prix Chin w Szanghaju, a dwa tygodnie później planowany jest kolejny wyścig na torze Suzuka w Japonii. Później nastąpi niespodziewanie długa przerwa aż do Grand Prix Miami na początku maja.

Formuła 1 ma wrócić Bliski Wschód pod koniec roku. Na 29 listopada zaplanowano Grand Prix Kataru, a sezon zakończy się 6 grudnia w Abu Zabi.

