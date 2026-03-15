Kimi Antonelli z Mercedesa po raz pierwszy w karierze wygrał wyścig Formuły 1. W niedzielny poranek 19-latek z Włoch triumfował na torze w Szanghaju, wygrywając Grand Prix Chin.

Kimi Antonelli w akcji

Dzień wcześniej Antonelli został najmłodszym kierowcą w historii, który zdobył pole position.

Drugie miejsce wywalczył w niedzielę Brytyjczyk George Russell z Mercedesa, a trzecie siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari. Tuż za podium uplasował się drugi kierowca Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc.

Antonelli odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w F1, natomiast Hamilton, który w sezonie 2025 przeszedł z Mercedesa do Ferrari, po raz pierwszy w barwach włoskiego teamu stanął na podium wyścigu GP.

Wyścig ukończyło tylko 15 ze stawki 22 kierowców. Nie wystartowali m.in. obaj zawodnicy McLarena, z mistrzem świata Brytyjczykiem Lando Norrisem na czele. Do mety nie dojechał także czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.