Kimi Antonelli z Mercedesa po raz pierwszy w karierze wygrał wyścig Formuły 1. W niedzielny poranek 19-latek z Włoch triumfował na torze w Szanghaju, wygrywając Grand Prix Chin.
Dzień wcześniej Antonelli został najmłodszym kierowcą w historii, który zdobył pole position.
Drugie miejsce wywalczył w niedzielę Brytyjczyk George Russell z Mercedesa, a trzecie siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari. Tuż za podium uplasował się drugi kierowca Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc.
Antonelli odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w F1, natomiast Hamilton, który w sezonie 2025 przeszedł z Mercedesa do Ferrari, po raz pierwszy w barwach włoskiego teamu stanął na podium wyścigu GP.
Wyścig ukończyło tylko 15 ze stawki 22 kierowców. Nie wystartowali m.in. obaj zawodnicy McLarena, z mistrzem świata Brytyjczykiem Lando Norrisem na czele. Do mety nie dojechał także czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.