Oscary to nie tylko najważniejsze nagrody filmowe na świecie. To także wielki spektakl mody, marketingu i wizerunku. O spektakularnych stylizacjach oscarowych mówiła w RMF FM Monika Jurczyk znana także jako "Osa" Osobista Stylistka.

Najbardziej elegancki czerwony dywan świata

Oscary to nie tylko kino, ale również jedno z najważniejszych wydarzeń modowych na świecie.

Biżuteria za miliony i suknie, które nie mieszczą się w limuzynach. Sekrety czerwonego dywanu

Jak podkreśla osobista stylistka Monika Jurczyk, w przeciwieństwie do wielu gal muzycznych, oscarowy czerwony dywan wciąż rządzi się zasadami elegancji.

To bardzo elegancki czerwony dywan. Szaleństwa modowe nie są zakazane, ale raczej nie są mile widziane. Liczą się dobre kroje i wspaniałe materiały - mówi stylistka.

Stylizacje gwiazd często stają się później inspiracją dla projektantów i trendów w modzie.

Suknie większe niż limuzyna

Niektóre oscarowe kreacje są tak spektakularne, że ich transport bywa wyzwaniem logistycznym.

Często są przywożone specjalnymi vanami, bo nie mieszczą się nawet do limuzyny - opowiada Monika Jurczyk.

Na czerwonym dywanie można zobaczyć też stylistów i asystentów, którzy w ostatniej chwili poprawiają ułożenie sukni, aby idealnie prezentowała się na zdjęciach.

Nad stylizacją pracuje sztab ludzi

Choć wielu widzów może mieć wrażenie, że gwiazdy po prostu wybierają suknię i pojawiają się na gali, rzeczywistości przygotowania są znacznie bardziej skomplikowane.

Trzeba być bardzo odważnym, żeby iść na Oscary bez zespołu. Styliści mają kontakty i mogą nawet w ostatniej chwili zmienić buty czy torebkę - tłumaczy Jurczyk.

Za jedną stylizacją stoją zwykle styliści, wizażyści, fryzjerzy i asystenci, którzy dbają o każdy szczegół.

Wpadki zdarzają się nawet największym gwiazdom

Mimo perfekcyjnych przygotowań czerwony dywan nie zawsze przebiega bezproblemowo.

Do historii przeszła sytuacja z 2013 roku, kiedy Jennifer Lawrence potknęła się o obszerną suknię Diora, idąc odebrać Oscara.

Te suknie mają ogromną objętość i czasem nawet środek ciężkości się zmienia - zauważa stylistka.

Niektóre stylizacje zapamiętywane są także dlatego, że łamią modowe zasady. Jedną z najbardziej znanych jest "łabędzia sukienka" islandzkiej artystki Bjork, która dla jednych była modową katastrofą, a dla innych artystycznym performance’em.

Biżuteria warta miliony

Ważnym elementem oscarowych stylizacji są także dodatki. Często są to wyjątkowe, historyczne klejnoty, które gwiazdy dostają tylko na jedną noc.

Bardzo często biżuteria ma wartość muzealną i jest po prostu wypożyczana gwiazdom - mówi Monika Jurczyk.

Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów był naszyjnik wart około 30 milionów funtów, który podczas gali miała na sobie Lady Gaga.

Chwila piękna w świecie złych wiadomości

Choć czerwony dywan bywa określany jako targowisko próżności, stylistka uważa, że jego rola jest dziś ważniejsza niż mogłoby się wydawać.

Potrzebujemy chwili piękna i oderwania od codzienności. Ten magiczny świat pozwala na moment zapomnieć o złych wiadomościach - mówi Jurczyk.

Dlatego Oscary wciąż pozostają nie tylko świętem kina, ale też spektaklem, który przyciąga uwagę milionów widzów na całym świecie.