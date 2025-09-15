Władze Czarnego Dunajca (woj. małopolskie) podpisały 5 września umowę na budowę pierwszej części parku zdrojowego. To kolejny etap na drodze do przekształcenia gminy w uzdrowisko.

Widoki z Bachledówki. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O podpisaniu dokumentów z firmą Kiernia spółka z o.o. poinformował burmistrz gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski. "Ten projekt jest dla miasta i gminy Czarny Dunajec niezwykle ważny, ponieważ w przyszłości mamy szansę stać się prawdziwym uzdrowiskiem! Park będzie miejscem, które połączy rekreację z aktywnością fizyczną, a także przyczyni się do rozwoju naszej społeczności lokalnej" - zaznaczył samorządowiec. Park ma powstać między Czarnym Dunajcem a Podczerwonym.

Ratułowski poinformował też, że w parku powstanie pumptrack, skatepark, tężnia solankowa, dwa place zabaw, górka ze zjeżdżalnią na sanki, miejsca do odpoczynku, dwa boiska do siatkówki plażowej i boisko do gry w uliczną odmianę koszykówki. W maju gmina pozyskała na budowę parku 8,7 mln zł z unijnych funduszy dla Małopolski.

W planach też m.in. szpital

Park ma zostać otwarty latem 2027 roku. To będzie jednak dopiero początek. Najważniejszym punktem inwestycji jest budowa szpitala, który - jak podaje "Gazeta Krakowska" - ma się specjalizować w leczeniu chorób kobiecych i być także przeznaczony dla służb mundurowych.

Optymistyczny scenariusz zakłada rozpoczęcie budowy w ciągu najbliższych 10 lat. Pesymistyczny - przesunięcie inwestycji aż do lat 30. Koszt szpitala szacujemy obecnie na około 60 mln zł, ale ostateczna wartość będzie zależała od skali projektu i zapotrzebowania. Wstępnie szacowaliśmy, że szpital powinien mieć ok. 160 łóżek dla pacjentów. Liczymy na wsparcie państwa i województwa, bo samorząd samodzielnie nie udźwignie tak dużej inwestycji - przekazał burmistrz w rozmowie z "GK".

Obecnie trwa wykup gruntów pod nową lecznicę.

Atrakcje gminy Czarny Dunajec

Gmina Czarny Dunajec to miejsce, które już teraz oferuje turystom sporo atrakcji. Jednym z najbardziej wyjątkowych punktów na mapie regionu jest Bachledówka - malownicze wzgórze, z którego rozpościera się panorama Tatr, Gorców i Babiej Góry. To nie tylko doskonały punkt widokowy, ale także ważne miejsce pielgrzymkowe z Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, prowadzone przez ojców paulinów.

Oprócz Bachledówki można odwiedzić ścieżkę przyrodniczą na torfowisku Baligówka, które pozwalają poznać unikalną przyrodę regionu. Miłośnicy relaksu mogą skorzystać z Chochołowskich Term, a pasjonaci historii - zwiedzić Muzeum Powstania Chochołowskiego czy zabytkowy cmentarz żydowski.