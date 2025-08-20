Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożyciem niektórych partii gazowanej naturalnej wody mineralnej z Ciechocinka. W butelkach znaleziono fragmenty szkła. O jakie partie chodzi i co zaleca GIS?

Ostrzeżenie GIS: Możliwe fragmenty szkła w popularnej wodzie mineralnej (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne publiczne ostrzeżenie dotyczące żywności. Alarm dotyczy popularnej naturalnej wody mineralnej gazowanej "KRYSTYNKA" produkowanej przez Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Decyzja o wydaniu ostrzeżenia zapadła po otrzymaniu skarg od konsumentów, którzy zgłaszali obecność fragmentów szkła w butelkach. Problem potwierdziła także weryfikacja przeprowadzona w zakładzie produkcyjnym.

GIS informuje, że po przeprowadzeniu kontroli stwierdzono możliwość obecności fragmentów szkła w dwóch określonych partiach produktu. To sytuacja, która może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Które partie objęto ostrzeżeniem?

Ostrzeżenie dotyczy dwóch partii wody "KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana" w butelkach o pojemności 330 ml. Chodzi o partie oznaczone jako:

ES142 z datą minimalnej trwałości: 22 maja 2026 r.

ES153 z datą minimalnej trwałości: 2 czerwca 2026 r.

Producentem produktu jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą przy ul. Kościuszki 10 w Ciechocinku.

Ryzyko dla zdrowia - co się może stać?

GIS ostrzega, że spożycie produktu zanieczyszczonego fragmentami szkła wiąże się z poważnym ryzykiem zdrowotnym. Połknięcie nawet niewielkiego kawałka szkła może prowadzić do obrażeń jamy ustnej, gardła, przełyku, a nawet przewodu pokarmowego. W skrajnych przypadkach może dojść do poważnych powikłań wymagających interwencji medycznej.

Po wykryciu nieprawidłowości, producent natychmiast poinformował swoich kontrahentów o możliwym zagrożeniu. Rozpoczęto procedurę wycofywania kwestionowanych partii produktu z rynku. Państwowa Inspekcja Sanitarna aktywnie monitoruje proces wycofywania wody mineralnej przez odbiorców, dbając o bezpieczeństwo konsumentów.

Zalecenia dla konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje do wszystkich, którzy zakupili wodę mineralną "KRYSTYNKA" z oznaczonych partii, aby bezwzględnie jej nie spożywać. Zaleca się zwrócenie produktu do punktu sprzedaży lub zniszczenie butelki. Konsumenci powinni także uważnie sprawdzić etykiety i daty minimalnej trwałości na posiadanych produktach.