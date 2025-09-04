Od 1 października 2025 roku wchodzą w życie korzystne zmiany dla kuracjuszy korzystających z leczenia uzdrowiskowego na NFZ. Obniżone opłaty za pobyt w sanatorium, elastyczne zasady kierowania oraz atrakcyjne lokalizacje sprawiają, że jesień to doskonały czas na zadbanie o zdrowie w jednym z polskich uzdrowisk. Sprawdzamy, ile kosztuje pobyt, jak zdobyć skierowanie i które sanatoria warto wybrać na jesienny turnus.

Nowe stawki w sanatoriach na NFZ. Jesień to najlepszy czas na wyjazd! Gdzie warto pojechać? / Shutterstock

Nowe ceny w sanatoriach od października 2025 – ile zapłacisz za pobyt?

To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują wyjazd do sanatorium jeszcze w tym roku! Od 1 października 2025 roku obowiązują nowe, niższe stawki za pobyt w sanatoriach na Narodowy Fundusz Zdrowia. Cena zależy od standardu pokoju oraz sezonu, w którym odbywa się turnus.

W sezonie I, czyli od 1 października do 30 kwietnia, za pokój z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym zapłacimy 32,60 zł za dobę. Jeśli zdecydujemy się na pokój z częściowym węzłem, stawka wyniesie 27,90 zł, a za najprostszy pokój bez węzła - 23,10 zł za dobę. W sezonie letnim (sezon II, od 1 maja do 30 września) ceny są nieco wyższe: odpowiednio 40,90 zł, 34,40 zł i 28,50 zł za dobę.

Warto podkreślić, że opłaty obejmują zakwaterowanie i wyżywienie. Za leczenie i zabiegi płaci już NFZ.

Jak zdobyć skierowanie do sanatorium? Krok po kroku

Proces uzyskania skierowania do sanatorium nie należy do skomplikowanych, ale wymaga dopełnienia kilku formalności. Przede wszystkim należy udać się do lekarza rodzinnego lub specjalisty, który oceni stan zdrowia i zdecyduje, czy leczenie uzdrowiskowe jest wskazane. Jeśli tak - lekarz wypełnia specjalny formularz skierowania i dołącza aktualne wyniki badań (np. morfologia, EKG, RTG klatki piersiowej).

Kolejnym krokiem jest złożenie skierowania do oddziału wojewódzkiego NFZ. Można to zrobić osobiście, wysłać pocztą lub poprosić lekarza o przesłanie e-skierowania. Po złożeniu dokumentów NFZ weryfikuje zasadność skierowania i przyznaje miejsce w sanatorium. Na decyzję trzeba poczekać - czasami kilka miesięcy, a nawet do dwóch lat w przypadku popularnych miejscowości.

Po pozytywnej weryfikacji pacjent otrzymuje informację o terminie i miejscu leczenia uzdrowiskowego. Skierowanie ważne jest przez 18 miesięcy od daty wystawienia, ale w przypadku pogorszenia stanu zdrowia warto poinformować NFZ o zmianach.

Jak długo czeka się na wyjazd do sanatorium? To zależy!

Czas oczekiwania na pobyt w sanatorium zależy od kilku czynników: regionu, rodzaju schorzenia, wieku pacjenta oraz dostępności wolnych miejsc. Dorośli najczęściej czekają od 12 do 18 miesięcy, choć zdarzają się regiony, gdzie czas ten jest krótszy (6-9 miesięcy) lub dłuższy (do dwóch lat). Dzieci mogą liczyć na szybszy wyjazd - zwykle w ciągu kilku miesięcy do roku.

Wyjątkowo pilne przypadki, np. po hospitalizacji czy operacji, są rozpatrywane poza kolejnością i czas oczekiwania może skrócić się do kilku tygodni. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności także mają szansę na szybszy wyjazd.

Status skierowania można sprawdzić online - wystarczy wejść na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia i wpisać numer skierowania.

Najlepsze sanatoria na jesień – gdzie warto pojechać?

Jesień to wyjątkowy czas na wyjazd do sanatorium. Kurorty są mniej zatłoczone, a ceny niższe niż latem. Polska może pochwalić się wieloma uzdrowiskami, które zachwycają nie tylko ofertą zabiegową, ale też pięknymi krajobrazami i mikroklimatem.

Krynica-Zdrój to propozycja dla miłośników górskich widoków i uzdrawiających wód mineralnych. Jesienią zachwyca kolorami liści i spokojem.

Ciechocinek przyciąga słynnymi tężniami solankowymi oraz łagodnym klimatem, sprzyjającym osobom z chorobami układu oddechowego i reumatycznymi.

Kołobrzeg to idealny wybór dla tych, którzy chcą połączyć leczenie z nadmorskim klimatem i wdychaniem jodu. Jesienią morze jest spokojniejsze, a powietrze czyste.

Polanica-Zdrój to kameralne uzdrowisko w Sudetach, znane z parków i leczniczych wód. Sprawdzi się przy chorobach układu pokarmowego, krążenia i oddechowego.

Busko-Zdrój z kolei słynie z wód siarczkowych, które pomagają przy schorzeniach reumatologicznych i dermatologicznych. Jesienią panuje tam wyjątkowo spokojna atmosfera.

Wybierając sanatorium jesienią, warto zwrócić uwagę na klimat (w górach i nad morzem pogoda bywa zmienna), dostępność zabiegów oraz dojazd i infrastrukturę.