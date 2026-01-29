Zakończyło się usuwanie awarii ciepłowniczej przez spółkę Geotermia Podhalańska. Problemy z ogrzewaniem występowały w kilku miejscowościach - m.in. w Białym Dunajcu i Poroninie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Awaria pojawiła się w środę rano, około godz. 6.00. Uszkodzeniu uległa magistrala ciepłownicza na odcinku Bańska Niżna - Zakopane.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Pałahicki, magistralę uszkodziła prawdopodobnie ekipa remontująca drogę w Poroninie.

Przerwa w dostawie ciepła dotyczyła części Białego Dunajca (m.in. ul. Miłośników Podhala i Kościuszki) oraz wszystkich odbiorców na terenie Poronina.

Odbiorcy ciepła sieciowego w Zakopanem, gdzie awaryjnie uruchomiono ogrzewanie gazowe, mogli odczuwać przejściowe niedogodności, w tym niedogrzewanie budynków.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, rano rozpoczęło się ponowne napełnianie rurociągu. Po południu ciepło powinno już dotrzeć do wszystkich odbiorców.