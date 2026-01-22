W środę mieszkańcy Starogardu Gdańskiego musieli zmierzyć się z poważną awarią sieci ciepłowniczej, która doprowadziła do czasowego wyłączenia dostaw ciepła i ciepłej wody w całym mieście. Informację o usterce przekazał starogardzki urząd miasta za pośrednictwem mediów społecznościowych. W nocy wznowiono dostawy ciepła.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Już wszyscy mieszkańcy Starogardu Gdańskiego mają ogrzewanie i ciepłą wodę – poinformowała w czwartek rzeczniczka prasowa Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (GPEC) Jadwiga Grabowska.

W środę doszło tam do awarii sieci i konieczne było czasowe wyłączenie dostaw ciepła w całym mieście.

W czwartek rzeczniczka prasowa Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (GPEC) przekazała, że przywracanie dostaw ciepła rozpoczęło się w środę około godz. 21.00.

"Około północy ciepło na pewno dotarło już do wszystkich mieszkańców" – dodała.