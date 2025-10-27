Drętwienie palców, mrowienie dłoni po przebudzeniu, osłabiony chwyt – to objawy, które wielu pracowników biurowych zna z autopsji. Problem w tym, że większość z nich nie traktuje ich poważnie, wychodząc z założenia, że "to od zmęczenia" albo "samo przejdzie". Tymczasem za tymi pozornie błahymi dolegliwościami może stać zespół cieśni nadgarstka – schorzenie, które nieleczone potrafi znacząco utrudnić codzienne funkcjonowanie.

Czym jest zespół cieśni nadgarstka?

Zespół cieśni nadgarstka (CTS - Carpal Tunnel Syndrome) to stan, w którym dochodzi do ucisku nerwu pośrodkowego przebiegającego przez kanał nadgarstka. Ten nerw odpowiada za czucie w kciuku, palcu wskazującym, środkowym i części palca serdecznego, a także za niektóre ruchy dłoni. Gdy przestrzeń w kanale nadgarstka ulega zwężeniu - na przykład w wyniku obrzęku tkanek, stanów zapalnych lub długotrwałego utrzymywania nadgarstka w nienaturalnej pozycji - nerw zostaje uciskany, co prowadzi do charakterystycznych objawów.

Praca przy komputerze wiąże się z powtarzalnymi ruchami dłoni i przedramienia, często w pozycji wymuszającej nadmierny wyprost lub zgięcie nadgarstka. Wielogodzinne korzystanie z myszy i klawiatury, brak ergonomicznego stanowiska pracy oraz nieregularne przerwy sprawiają, że ryzyko rozwoju CTS u osób pracujących biurowo systematycznie rośnie.

Objawy, które warto rozpoznać wcześniej

Zespół cieśni nadgarstka rozwija się stopniowo, dlatego tak często jest bagatelizowany. Warto zwrócić uwagę na następujące sygnały:

Drętwienie i mrowienie palców - szczególnie kciuka, wskazującego i środkowego; objaw często nasila się w nocy lub po dłuższej pracy przy komputerze.

Ból promieniujący do przedramienia - dyskomfort może rozchodzić się od nadgarstka w górę, czasem nawet w kierunku ramienia.

Osłabienie siły chwytu - trudności z trzymaniem kubka, upuszczanie drobnych przedmiotów, problemy z precyzyjnymi ruchami palców.

Uczucie "spuchniętych" dłoni - wrażenie sztywności lub obrzęku, mimo braku widocznych zmian, szczególnie po przebudzeniu.

Instynktowne "strząsanie" dłoni - potrzeba potrząsania ręką, aby przywrócić czucie w palcach.

Jeśli te objawy utrzymują się dłużej niż kilka tygodni lub stopniowo się nasilają, warto skonsultować się ze specjalistą. Wczesne rozpoznanie zwiększa skuteczność leczenia i zmniejsza ryzyko trwałego uszkodzenia nerwu.

Co można zrobić, aby zmniejszyć ryzyko?

Zapobieganie rozwojowi zespołu cieśni nadgarstka wymaga przede wszystkim świadomości i wprowadzenia prostych zmian w codziennej pracy.

Ergonomia stanowiska pracy:

Mysz i klawiatura powinny znajdować się na wysokości łokci, tak aby nadgarstki pozostawały w neutralnej pozycji - ani zgięte, ani wyprostowane.

Warto rozważyć użycie podkładki pod nadgarstek lub ergonomicznej myszy pionowej, które ograniczają nacisk na nerw pośrodkowy.

Krzesło i biurko należy dopasować tak, aby ramiona swobodnie spoczywały wzdłuż tułowia.

Regularne przerwy i ćwiczenia:

Co 30-40 minut pracy warto zrobić kilkuminutową przerwę, podczas której można wykonać proste ćwiczenia rozciągające - krążenia nadgarstkami, zginanie i prostowanie dłoni, delikatne rozciąganie przedramion.

Można również stosować techniki relaksacyjne zmniejszające napięcie mięśniowe w obrębie rąk i ramion.

Obserwacja objawów:

Jeśli mimo wprowadzenia zmian ergonomicznych objawy się utrzymują lub nasilają, warto zasięgnąć porady specjalisty.

Rola fizjoterapii w leczeniu zespołu cieśni nadgarstka

Fizjoterapia odgrywa kluczową rolę w postępowaniu z zespołem cieśni nadgarstka, szczególnie we wczesnych stadiach schorzenia. Fizjoterapeuta we Wrocławiu stosuje szereg technik mających na celu zmniejszenie ucisku na nerw pośrodkowy i poprawę funkcji dłoni.

Terapia może obejmować techniki manualne uwalniające napięcia mięśniowe, ćwiczenia neurodynamiczne rozciągające nerw oraz zwiększające jego ruchomość, a także kinesiotaping wspierający prawidłowe ułożenie nadgarstka. W wielu przypadkach zalecane jest również użycie ortezy stabilizującej nadgarstek, szczególnie w nocy, kiedy objawy często się nasilają.

Wczesne rozpoczęcie fizjoterapii zwiększa szanse na uniknięcie bardziej inwazyjnych form leczenia, takich jak iniekcje kortykosteroidów czy zabieg chirurgiczny. Odpowiednio dobrana terapia pozwala złagodzić objawy i przywrócić sprawność dłoni bez konieczności ingerencji operacyjnej.

Diagnostyka i leczenie specjalistyczne

Jeśli objawy się nasilają lub utrzymują mimo stosowania metod domowych, konieczna jest wizyta u specjalisty. Diagnoza zespołu cieśni nadgarstka opiera się na badaniu fizykalnym oraz testach elektrofizjologicznych (EMG, ENG), które pozwalają ocenić stopień uszkodzenia nerwu.

W zależności od zaawansowania schorzenia lekarz może zaproponować leczenie zachowawcze (fizjoterapia, ortezy, leki przeciwzapalne) lub - w przypadkach bardziej zaawansowanych - leczenie operacyjne polegające na chirurgicznym uwolnieniu nerwu pośrodkowego.

Ośrodki medyczne zajmujące się terapią schorzeń układu ruchu, takie jak Centrum medyczne Sports Medic, dysponują zespołem specjalistów - fizjoterapeutów i ortopedów - którzy wspólnie ustalają plan postępowania dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Kiedy nie warto czekać?

Zespół cieśni nadgarstka to schorzenie, które łatwo zignorować na wczesnym etapie. Niestety, brak reakcji prowadzi do pogłębiania się objawów i zwiększa ryzyko trwałego uszkodzenia nerwu. Im wcześniej podejmie się odpowiednie działania - zarówno profilaktyczne, jak i terapeutyczne - tym większa szansa na pełne ustąpienie dolegliwości.

Jeśli drętwienie dłoni, ból nadgarstka czy osłabiony chwyt zaczynają utrudniać codzienne czynności, warto nie zwlekać z konsultacją specjalistyczną. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia to klucz do zachowania pełnej sprawności rąk - bez bólu i ograniczeń w funkcjonowaniu.