Policjanci z Wrocławia zatrzymali 39-letniego mężczyznę podejrzanego o wytworzenie i zdetonowanie ładunków wybuchowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli także narkotyki, broń oraz materiały do produkcji wybuchów. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu.

Na początku marca w jednej z wrocławskich dzielnic ktoś celowo zdetonował ładunek wybuchowy. Na szczęście w wyniku eksplozji nie było ofiar ani strat materialnych.

Dzięki szeroko zakrojonej akcji funkcjonariusze szybko zidentyfikowali i zatrzymali 39-letniego mężczyznę.

W jego pomieszczeniach gospodarczych znaleziono narkotyki, prekursory do produkcji materiałów wybuchowych oraz dwie sztuki samodzielnie wykonanej broni palnej.

Zakaz prowadzenia pojazdów i obecność narkotyków

Policjanci zatrzymali mężczyznę, kiedy kierował samochodem. Okazało się, że miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

"Wstępne badanie wykazało obecność środków odurzających w jego organizmie. Pobrana została mu krew do dalszych badań" – przekazali funkcjonariusze.

Zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące m.in. niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, kierowania pod wpływem środków odurzających, nielegalnego posiadania broni, wytwarzania i posiadania materiałów wybuchowych oraz posiadania narkotyków.

Grozi mu do 8 lat więzienia. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.