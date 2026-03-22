W mazowieckim Tarczynie doszło do poważnego wypadku. W wyniku zderzenia czterech samochodów w rejonie przejścia dla pieszych na Alei Krakowskiej ranne zostały cztery osoby, w tym piesza, którą przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Poważny wypadek w Tarczynie, policja apeluje / KPP Piaseczno /

Do wypadku doszło około godziny 16:30 w niedzielę na skrzyżowaniu Alei Krakowskiej i ulicy Stępkowskiego w Tarczynie. Jak poinformowała TVN24 podkomisarz Magdalena Gęsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, wypadek miał miejsce w rejonie przejścia dla pieszych, które nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną.

"W zdarzeniu wzięło udział łącznie 11 osób, 4 z nich z obrażeniami zostały przetransportowane do szpitali" - podaje policja.

Wśród poszkodowanych znalazła się 46-letnia piesza, którą przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Rachunkowego. Pozostałe osoby, w tym kierowcy i pasażerowie z dwóch samochodów, zostały przewiezione do szpitali karetkami pogotowia.

Obecnie droga wojewódzka 788 w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana.

Na miejscu swoje działania prowadzą policjanci, którzy ustalają przebieg i okoliczności tego zdarzenia.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb bądź wybranie alternatywnej drogi przejazdu.