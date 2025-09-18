Jest wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie księdza Włodzimierza G. oskarżonego o defraudację ponad 1,2 mln dotacji na remont bazyliki w Legnickim Polu i kościoła filialnego w Gniewomierzu. Duchowny został skazany na rok i dwa miesiące więzienia.

Część zdefraudowanych pieniędzy ksiądz miał przeznaczyć na zakup kryptowalut / Shutterstock

Pieniądze, które zdefraudował ks. Włodzimierz G., pochodziły z budżetów resortu kultury i tamtejszej gminy. Chodzi o ponad 1,2 mln zł. Według oskarżenia G. przeznaczył część tej sumy na zakup kryptowalut, a resztę wypłacił sobie.

W czwartek Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał byłego proboszcza za winnego zarzucanych mu czynów. Wymierzył mu karę roku i dwóch miesięcy bezwzględnego więzienia.



Sąd obniżył wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy, który w styczniu 2024 r. skazał duchownego na dwa lata więzienia.



Fundusze, które według prokuratury przywłaszczył sobie oskarżony, miały zostać przeznaczone na remont bazyliki w Legnickim Polu i kościoła filialnego w Gniewomierzu.

Włodzimierz G. był proboszczem w tej parafii. Po wykryciu nieprawidłowości w 2022 r. został zawieszony przez ordynariusza legnickiego bpa Andrzeja Siemieniewskiego.