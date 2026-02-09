Strażacy dogaszają pożar magazynu zbożowo-paszowego w Cieninie Zabornym k. Słupcy. Niestety, w wyniku pożaru doszło do awarii sieci hydrantowej, co oznacza, że w czterech miejscowościach nie ma wody.

Pożar magazynu zbożowo-paszowego w Cieninie Zabornym k. Słupcy (woj. wielkopolskie) wybuchł w niedzielę po godz. 19:00.

Ogień w kulminacyjnym momencie gasiło ok. 70 strażaków z 23 zastępów. Dzisiaj akcję prowadzi jeszcze siedem zastępów straży pożarnej.

W poniedziałek rano ogień został opanowany. Obecnie na miejscu pracuje sprzęt burzący, który usuwa konstrukcję dachu, by strażacy mogli dostać się do spalonego zboża i pasz.

Musimy całe to nagromadzone zboże oraz paszę, która spłonęła, wywieźć i dogasić – poinformował Mariusz Pawela z KP PSP w Słupcy.

Rzecznik słupeckich strażaków dodał, że przyczyna pożaru nie została na razie ustalona i że na razie trudno oszacować, jak długo jeszcze potrwają działania.

Wiadomo, że spłonęła cała hala o powierzchni ponad 2 tys. metrów kwadratowych oraz znajdujące się w nim zboża i pasze.

Cztery miejscowości bez wody

W poniedziałek rzecznik strażaków przekazał też, że w wyniku podwyższenia ciśnienia wody w linii na rzecz strażaków doszło do awarii sieci hydrantowej.

Gmina Słupca poinformowała na swojej stronie internetowej, że do popołudnia wody nie będzie w 4 miejscowościach: Cieninie Zabornym, Cieninie Kościelnym, Cieninie Perze i Rozalinie.

Awarię naprawiają służby Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.