Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało najnowszy ranking najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w Polsce z podziałem na województwa. Zestawienie pokazuje wyraźne trendy - zarówno w skali kraju, jak i w poszczególnych regionach.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zofia i Nikodem - liderzy wśród imion

Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że Zofia to bezapelacyjna liderka wśród dziewczynek. Imię to było najpopularniejsze aż w siedmiu województwach, w tym w mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Zuzanna i Laura również cieszyły się dużą popularnością - każda z nich zajmowała pierwsze miejsce w czterech województwach.

Wśród chłopców prym wiedzie Nikodem, który był najczęściej wybieranym imieniem w aż ośmiu województwach. Na kolejnych miejscach uplasowali się Leon (lider w pięciu województwach) oraz Jan (najczęściej wybierany w dwóch województwach).

Regionalne różnice - co wybierają rodzice w poszczególnych województwach?

Analiza danych pokazuje, że choć w skali kraju dominują Zofia i Nikodem, to w poszczególnych regionach pojawiają się także inne, lokalne trendy. W województwie małopolskim najczęściej wybierano dla dziewczynek imię Maja, a dla chłopców - Antoni. Z kolei w województwie śląskim wśród chłopców króluje Leon, a wśród dziewczynek - Maja i Zofia.

W województwie mazowieckim Zofia była wybierana aż 766 razy, a Jan - 947 razy.



Najpopularniejsze imiona w województwach

Oto imiona najczęściej wybierane przez rodziców w poszczególnych województwach:

Województwo dolnośląskie:

dziewczynki: Zuzanna 311, Zofia 303, Maja 291;

chłopcy: Nikodem 415, Leon 382, Antoni 364.

Województwo kujawsko-pomorskie:

dziewczynki: Laura 225, Zofia 214, Maja 200;

chłopcy: Nikodem 307, Leon 280, Antoni 255.

Województwo lubelskie:

dziewczynki: Zuzanna 210, Laura 207, Zofia 198;

chłopcy: Nikodem 356, Antoni 290, Aleksander 275.

Województwo lubuskie:

dziewczynki: Zofia 98, Zuzanna 98, Michalina 90;

chłopcy: Leon 128, Nikodem 128, Antoni 113.

Województwo łódzkie:

dziewczynki: Laura 283, Zofia 256, Maja 235;

chłopcy: Nikodem 377, Antoni 334, Jan 323.

Województwo małopolskie:

dziewczynki: Maja 465, Zuzanna 460, Zofia 458;

chłopcy: Antoni 603, Jan 602, Nikodem 597.

Województwo mazowieckie:

dziewczynki: Zofia 766, Laura 651, Zuzanna 622;

chłopcy: Jan 947, Nikodem 890, Aleksander 865.

Województwo opolskie:

dziewczynki: Zofia 90, Maja 88, Hanna 82;

chłopcy: Leon 130, Nikodem 128, Antoni 103.

Województwo podkarpackie:

dziewczynki: Zuzanna 261, Maja 234, Zofia 232;

chłopcy: Nikodem 378, Antoni 325, Franciszek 314.

Województwo podlaskie:

dziewczynki: Laura 146, Zofia 143, Maja 131;

chłopcy: Nikodem 205, Jan 166, Aleksander 158.

Województwo pomorskie:

dziewczynki: Zofia 301, Zuzanna 244, Maja 240;

chłopcy: Jan 362, Leon 359, Antoni 356.

Województwo śląskie:

dziewczynki: Maja 416, Zofia 409, Emilia 399;

chłopcy: Leon 541, Nikodem 524, Antoni 517.

Województwo świętokrzyskie:

dziewczynki: Laura 122, Julia 120, Zuzanna 119;

chłopcy: Nikodem 184, Aleksander 164, Antoni 151.

Województwo warmińsko-mazurskie:

dziewczynki: Zofia 184, Maja 140, Hanna 126;

chłopcy: Nikodem 227, Aleksander 170, Leon 169.

Województwo wielkopolskie:

dziewczynki: Zofia 487, Maja 365, Laura 348;

chłopcy: Leon 535, Antoni 488, Nikodem 482.

Województwo zachodniopomorskie:

dziewczynki: Zofia 175, Maja 167, Hanna 148;

chłopcy: Leon 263, Nikodem 251, Antoni 206.

Pełny ranking imion, a także szczegółowe statystyki dla każdego województwa, są dostępne na portalu dane.gov.pl. To miejsce, gdzie można znaleźć nie tylko zestawienia imion, ale także dane z zakresu edukacji, kultury, sportu, nauki i technologii.