10 lutego Gdynia będzie obchodzić setną rocznicę uzyskania praw miejskich. W weekend odbyło się już wiele imprez, które wprowadziły mieszkańców i gości w atmosferę jubileuszu. Co zaplanowano na kolejne dni? Tego dowiesz się z tego artykułu.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Bieg urodzinowy, wystawy i spektakle – to niektóre z atrakcji, które odbyły się w miniony weekend w ramach jubileuszu Gdyni.

Od niedzieli w Muzeum Miasta Gdyni dostępna jest wystawa fotografii „Światło Gdyni” ukazująca twórczość Bolesławy i Edmunda Zdanowskich z lat 1945–1970.

Z kolei od poniedziałku w holu Urzędu Pocztowego Gdynia 1, przy ulicy 10 Lutego będzie prezentowany pokaz filatelistyczny, przedstawiający historię poczty w Gdyni do 1939 roku.

Atrakcje dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gdynię przygotowało również Muzeum Marynarki Wojennej, które we wtorek z okazji jubileuszu miasta organizuje Dzień Otwarty.

W programie znalazły się m.in. projekcja filmu „Okiem furmana” w reżyserii dyrektora placówki Tomasza Miegonia, a także uroczyste otwarcie nowej wystawy „Jedno miasto, jedna flota, jedna droga”.

Główne uroczystości we wtorek

Główne uroczystości 100. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich rozpoczną się we wtorek o godz. 10 przy Nabrzeżu Pomorskim i na pokładzie ORP „Błyskawica” - uroczystym apelem z udziałem wojskowej asysty honorowej.

Centralnym punktem obchodów będzie jubileuszowa sesja rady miasta, podczas której zostaną wręczone Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za Wybitne Zasługi dla Gdyni.

Wieczorem świętowanie przeniesie się na ulicę 10 Lutego, którą przejdzie specjalnie przygotowana parada - zapowiadana przez magistrat jako barwne widowisko artystyczne i multimedialny show.

Kolorowe projekcje, teatralne inscenizacje i choreografie ożywią centrum miasta, wprowadzając mieszkańców w atmosferę święta.

Parada zakończy się koncertem na Skwerze Kościuszki „Zaczęło się od morza – 100-lecie Gdyni”.

Na scenie wystąpią znani polscy artyści, m.in. Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny, Natalia Szroeder, Tomasz Organek, Margaret, Wiktor Dyduła, w towarzystwie orkiestry pod batutą Jana Stokłosy.

Obchody jubileuszu nadania Gdyni praw miejskich potrwają przez cały 2026 rok, który został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Miasta Gdyni.

Z pełnym programem można się zapoznać na stronie 100.gdynia.pl.

100 lat Gdyni

10 lutego 1926 roku Gdynia uzyskała prawa miejskie na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, dokładnie w szóstą rocznicę zaślubin Polski z morzem.

Decyzja ta była zwieńczeniem dynamicznego procesu rozwoju zapoczątkowanego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Z rybackiej osady nad Bałtykiem wyrosła nowoczesna metropolia, która stała się ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i akademickim Polski.

Dziś w Gdyni mieszka blisko ćwierć miliona osób.