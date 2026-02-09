Rosyjska armia znalazła sposób na obejście ograniczeń wynikających z blokady systemu Starlink. Agresor do kierowania dronami wykorzystuje obecnie własną sieć radiową typu Mesh, co umożliwia precyzyjniejsze ataki na Ukrainę. Ukraińskie władze pracują nad rozwiązaniami, które mają przeciwdziałać tej metodzie.

/ Shutterstock

Rosyjska armia omija blokadę Starlink, wykorzystując sieć radiową Mesh do kierowania dronami.

SpaceX zablokował terminale Starlink używane przez Rosjan, ale ci szybko znaleźli alternatywę.

Doradca ministra obrony Ukrainy, Serhij Beskrestnow, poinformował, że rosyjska armia skutecznie radzi sobie z wyłączeniem systemu Starlink przez firmę SpaceX. Zamiast korzystać z satelitarnej łączności, Rosjanie wdrożyli alternatywne rozwiązania, które pozwalają im na dalsze prowadzenie precyzyjnych ataków.

Nowa metoda

Rosyjskie wojsko montuje obecnie na dronach specjalne modemy, umożliwiające odbieranie i nadawanie sygnału radiowego. Dzięki temu drony mogą komunikować się ze sobą w ramach sieci Mesh, która działa niezależnie od satelitów. Pozwala to na koordynowanie działań i zwiększa skuteczność ataków, przewyższając nawet możliwości, jakie dawała łączność przez Starlink czy GPS.

Według Beskrestnowa działania mające na celu blokowanie rosyjskiej sieci Mesh powinny zostać podjęte już kilka miesięcy temu. Obecnie ukraińskie służby intensywnie pracują nad rozwiązaniami, które mają uniemożliwić Rosjanom wykorzystywanie tej technologii na polu walki.

SpaceX blokuje Starlink dla Rosjan

W czwartek minister obrony Ukrainy, Mychajło Fedorow, poinformował o skutecznej blokadzie wszystkich terminali Starlink wykorzystywanych przez rosyjskie wojsko. Decyzja została podjęta przez firmę SpaceX, która zarządza konstelacją satelitów zapewniających dostęp do internetu.

Fedorow podziękował Muskowi i SpaceX za te starania. "Te pierwsze działania już przynoszą rezultaty. (...) Dziękuję, że jest pan z nami. Jest pan prawdziwym mistrzem wolności i prawdziwym przyjacielem narodu ukraińskiego" - napisał na X. Dodał, że Kijów "bardzo ściśle" współpracuje ze SpaceX nad "dalszymi ważnymi posunięciami".

Aby zapobiec wykorzystywaniu Starlinka przez Rosjan, Ukraina wdrożyła system "białych list". Tylko terminale zgłoszone i zatwierdzone przez ukraińskie służby mogą działać na froncie. Pozostałe urządzenia są blokowane.