Elon Musk poinformował na portalu X, że należąca do niego firma SpaceX chce zbudować "samorozwijające się miasto" na Księżycu. Zapewnił, że jest to potencjalnie możliwe w ciągu 10 lat.

Zobacz również:

Elon Musk napisał na portalu X informację "dla niewtajemniczonych".

"SpaceX już skupiło się na budowie samorozwijającego się miasta na Księżycu. Możemy to potencjalnie osiągnąć w mniej niż 10 lat, podczas gdy na Marsie zajęłoby to ponad 20 lat. Misja SpaceX pozostaje ta sama: rozszerzyć świadomość i życie, jakie znamy, aż do gwiazd" - poinformował miliarder.

Musk zapewnił, że firma SpaceX nie skupi się wyłącznie na budowie miasta na Księżycu, ale również na Marsie - za 5-7 lat. "Nadrzędnym priorytetem jest zabezpieczenie przyszłości cywilizacji, ale Księżyc jest szybszy" - napisał.

"Podróż na Marsa jest możliwa tylko wtedy, gdy planety ustawią się w jednej linii co 26 miesięcy (czas podróży wynosi sześć miesięcy), natomiast na Księżyc możemy polecieć co 10 dni (czas podróży wynosi dwa dni). Oznacza to, że budowa miasta na Księżycu może przebiegać znacznie szybciej niż budowa miasta na Marsie" - dodał.

Misja na Księżyc priorytetowa

"Wall Street Journal" podawał wcześniej, że SpaceX priorytetowo traktuje misję na Księżyc, przekładając lot na Marsa. Obecnie firma planuje bezzałogowe lądowanie na Księżycu w marcu 2027 roku (w zeszłym roku Musk zakładał, że misja bezzałogowa na Marsa nastąpi do końca 2026 roku).

Stany Zjednoczone stają w obliczu silnej konkurencji Chin w wyścigu o powrót ludzi na Księżyc. Człowiek nie odwiedził Księżyca od misji Apollo 17 w 1972 roku.

W ostatnich dniach Musk ogłosił również, że SpaceX przejęło firmę zajmującą się sztuczną inteligencją xAI. Eksperci wskazują, że przejęcie może wspomóc plany SpaceX dotyczące kosmicznych centrów danych, które według Muska mają być bardziej energooszczędne niż naziemne, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową dla AI.

Musk nie ogranicza się jedynie do SpaceX. Tesla, spółka notowana na giełdzie, w tym roku planuje wydać 20 miliardów dolarów na rozwój autonomicznych pojazdów i robotów. W zeszłym miesiącu Musk poinformował, że Tesla zakończy produkcję dwóch modeli samochodów w fabryce w Kalifornii, aby zacząć produkcję humanoidalnych robotów Optimus.