Elon Musk poinformował na portalu X, że należąca do niego firma SpaceX chce zbudować "samorozwijające się miasto" na Księżycu. Zapewnił, że jest to potencjalnie możliwe w ciągu 10 lat.

Elon Musk / GIAN EHRENZELLER/EPA / PAP

Elon Musk napisał na portalu X informację "dla niewtajemniczonych".

"SpaceX już skupiło się na budowie samorozwijającego się miasta na Księżycu. Możemy to potencjalnie osiągnąć w mniej niż 10 lat, podczas gdy na Marsie zajęłoby to ponad 20 lat. Misja SpaceX pozostaje ta sama: rozszerzyć świadomość i życie, jakie znamy, aż do gwiazd" - poinformował miliarder.

Musk zapewnił, że firma SpaceX nie skupi się wyłącznie na budowie miasta na Księżycu, ale również na Marsie - za 5-7 lat. "Nadrzędnym priorytetem jest zabezpieczenie przyszłości cywilizacji, ale Księżyc jest szybszy" - napisał.

"Podróż na Marsa jest możliwa tylko wtedy, gdy planety ustawią się w jednej linii co 26 miesięcy (czas podróży wynosi sześć miesięcy), natomiast na Księżyc możemy polecieć co 10 dni (czas podróży wynosi dwa dni). Oznacza to, że budowa miasta na Księżycu może przebiegać znacznie szybciej niż budowa miasta na Marsie" - dodał.