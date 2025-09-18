Stołeczni policjanci rozbili grupę przestępczą okradającą podwarszawskie wille. Kilka dni temu w tej sprawie zatrzymano czterech mężczyzn. Trzech z nich usłyszało już zarzuty kradzieży z włamaniem. Trafili do aresztu.

Czterej mężczyźni w wieku od 34 do 61 lat zostali zatrzymani w Warszawie i Stanisławowie Pierwszym. W ich ujęcie byli zaangażowani funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji, a także policyjni kontrterroryści.

Zatrzymani mogą mieć związek ze sprawą kradzieży z włamaniem do luksusowej willi na terenie Konstancina Jeziorny.

Według ustaleń policji sprawcy dostali się na posesję, włamali do willi i ukradli pieniądze, biżuterię, galanterię i luksusowe zegarki. Straty oszacowano na ok. 500 tys. zł.

Przestępcza historia zatrzymanych może być dużo dłuższa

W Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie trzej mężczyźni w wieku 37, 38 i 34 lat usłyszeli zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem. Wszyscy trafili na trzy miesiące do aresztu.

Czwarty z zatrzymanych, oskarżony o przywłaszczenie dokumentów, został objęty dozorem policyjnym.

Członkowie grupy mogą mieć związek również z innymi kradzieżami z włamaniem, do jakich w ostatnich latach dochodziło na terenie Warszawy oraz miejscowości ościennych. Ich ewentualne zaangażowanie w kilkanaście tego typu zdarzeń bada teraz policja.