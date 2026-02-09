Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w IV kwartale 2025 roku wzrosło o 8,5 proc. rdr i wyniosło 9.197,79 zł - podał GUS. W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 4,85 proc.

/ Shutterstock

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale poprzedniego roku wzrosło o 8,5 proc. rdr i wyniosło 9.197,79 zł.

Jest to kluczowa informacja m.in. dla emerytów i rencistów, ponieważ 20 proc. tej kwoty to jeden z dwóch wskaźników, na podstawie których wylicza się coroczną waloryzację emerytur i rent.

/ Maciej Zieliński / PAP