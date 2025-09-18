Wizyty państwowe to w równym stopniu kwestia ubioru, jak i tego, co mówią i robią uczestnicy. To przykład dyplomacji modowej. Nie brakuje jej także podczas trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa z żoną Melanią w Wielkiej Brytanii. Od kapelusza pierwszej damy i efektownej żółtej sukni bankietowej, po złotą suknię i historyczną tiarę księżnej Walii - oto kilka najbardziej rzucających się w oczy stylizacji.
Podczas oficjalnego bankietu państwowego w środę wieczorem Melania Trump postawiła na odważne rozwiązania. Donald Trump wystąpił w białym krawacie, natomiast jego żona wybrała żółtą sukienkę z różowym paskiem.
Sukienka Caroliny Herrery, sięgająca do ziemi i z długimi rękawami, to prawdziwy manifest. Pierwsza dama miała rozpuszczone włosy. Całość stylizacji dopełniły błyszczące, wiszące kolczyki.
Według Marian Kwei, stylistki gwiazd i dziennikarki Vogue, suknia Melanii "nie miała takiego koloru, jakiego można by się spodziewać na wystawnym bankiecie".
Choć być może jest to zgodne z protokołem ubioru państwowego, suknia bez ramiączek jest nieco odważna - powiedziała.
Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy Melania nosi suknię wieczorową bez ramiączek. Na podobny fason zdecydowała się w styczniu podczas pierwszego tańca po inauguracji swojego męża na prezydenta.
Wcześniej w środę, na początek swojej wizyty w Wielkiej Brytanii, Melania Trump wystąpiła w fioletowym kapeluszu z szerokim rondem, które zakrywało jej twarz.
To kolejny raz, gdy 55-letnia pierwsza dama USA postawiła na taką stylizację. Jej biało-granatowy kapelusz z szerokim rondem był tematem rozmów podczas inauguracji prezydentury Donalda Trumpa na początku tego roku. Był nawet niezręczny moment, gdy Trump próbował pocałować żonę, a rondo jej kapelusza utrudniało to "zadanie".
Wczoraj Melania Trump znów zdecydowała się na takie nakrycie głowy. Przybyła do zamku Windsor w fioletowym kapeluszu z szerokim rondem, który zdawał się zasłaniać jej oczy. Do tego dobrała ponadczasowy, ciemnoszary kostium od Diora.
Kapelusz Melanii nie jest dziełem przypadku - powiedziała Kwei. Kapelusz z szerokim rondem, który zakrywa jej twarz, wskazuje na postawę, zgodnie z którą chce, aby wszystkie oczy zwrócone były na jej męża i jego plany podczas pobytu tutaj - dodała.
Kwei zauważyła, że kapelusz Melanii miał dokładnie taki sam kolor jak krawat Trumpa, "co było ukłonem w stronę poparcia, jakie Melania miała dla programu swojego męża podczas tej wizyty państwowej".
Dior jest ulubionym domem mody Melanii, a dla Kwei decyzja o założeniu tej kreacji jest ukłonem w stronę wsparcia Ameryki dla Europy.
We wtorek wieczorem Melania rozpoczęła wizytę w Wielkiej Brytanii ubrana w najbardziej brytyjski element garderoby: trencz Burberry.
Miała na sobie miodowy płaszcz sięgający do ziemi z podniesionym kołnierzem, pod którym prześwitywały charakterystyczne dla niego podszewki.
Melania uzupełniła stylizację czarnymi okularami przeciwsłonecznymi i butami.
Vanessa Friedman, główna krytyczka mody w "The New York Times", powiedziała, że noszenie płaszcza wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii może być przykładem dyplomacji krawieckiej, co jest czymś, co robiło wiele pierwszych dam.
Media zwracają także uwagę na wygląd księżnej Kate podczas oficjalnej wizyty amerykańskiej pary prezydenckiej. Na bankiecie państwowym w środę wieczorem księżna Walii miała na sobie suknię haute couture brytyjskiej projektantki Philippa Lepley, a także długi, ręcznie haftowany złoty płaszcz wieczorowy z koronki Chantilly nałożony na suknię z jedwabnej krepy.
Płaszcz zdobiły ręcznie haftowane róże przeszywane złotym sznurkiem, ozdobione francuskimi węzłami i kwiatami wyszywanymi satynowym ściegiem.
43-latka dopełniła swój wygląd tiarą Lover's Knot.
Formalne bankiety państwowe to jedna z nielicznych okazji, kiedy członkowie rodziny królewskiej noszą diademy - powiedziała Kwei - Kate ma na sobie swoją ulubioną tiarę, co nie jest zaskoczeniem. Była ulubioną tiarą księżnej Diany i pierwotnie należała do królowej Marii.
To naprawdę olśniewająca suknia, która moim zdaniem idealnie wpisuje się w temat tej wizyty państwowej i jest czymś wyjątkowym - dodała ekspertka ds. rodziny królewskiej, Victoria Murphy.
Zauważyła, że złoty nie jest kolorem, który często widzimy u Catherine.
Kilka godzin wcześniej księżna Walii witała prezydenta USA i pierwszą damę ubrana w bordową suknię projektu Emilii Wickstead i pasujący do niej kapelusz projektu Jane Taylor.
Catherine dopełniła swój wygląd broszką z piórem.
Kwei zauważył, że interesujące jest to, iż księżna, podobnie jak państwo Trump, również zdecydowała się dopasować swój strój do stroju męża Williama, który miał na sobie bordowy krawat. Podobnie jak w przypadku Melanii, robi to, aby okazać wsparcie i pokazać, że podziela poglądy swojego męża i kraju ojczystego - powiedziała.