Wizyty państwowe to w równym stopniu kwestia ubioru, jak i tego, co mówią i robią uczestnicy. To przykład dyplomacji modowej. Nie brakuje jej także podczas trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa z żoną Melanią w Wielkiej Brytanii. Od kapelusza pierwszej damy i efektownej żółtej sukni bankietowej, po złotą suknię i historyczną tiarę księżnej Walii - oto kilka najbardziej rzucających się w oczy stylizacji.

Brytyjska para królewska oraz Donald Trump i Melania Trump podczas bankietu / DOUG MILLS/AFP/East News / East News

Odważna suknia na bankiecie

Podczas oficjalnego bankietu państwowego w środę wieczorem Melania Trump postawiła na odważne rozwiązania. Donald Trump wystąpił w białym krawacie, natomiast jego żona wybrała żółtą sukienkę z różowym paskiem.

Sukienka Caroliny Herrery, sięgająca do ziemi i z długimi rękawami, to prawdziwy manifest. Pierwsza dama miała rozpuszczone włosy. Całość stylizacji dopełniły błyszczące, wiszące kolczyki.

Według Marian Kwei, stylistki gwiazd i dziennikarki Vogue, suknia Melanii "nie miała takiego koloru, jakiego można by się spodziewać na wystawnym bankiecie".

Choć być może jest to zgodne z protokołem ubioru państwowego, suknia bez ramiączek jest nieco odważna - powiedziała.

Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy Melania nosi suknię wieczorową bez ramiączek. Na podobny fason zdecydowała się w styczniu podczas pierwszego tańca po inauguracji swojego męża na prezydenta.

Melania znów wybrała kapelusz z szerokim rondem

Melania i Donald Trumpowie / AARON CHOWN/AFP/East News / East News

Wcześniej w środę, na początek swojej wizyty w Wielkiej Brytanii, Melania Trump wystąpiła w fioletowym kapeluszu z szerokim rondem, które zakrywało jej twarz.

To kolejny raz, gdy 55-letnia pierwsza dama USA postawiła na taką stylizację. Jej biało-granatowy kapelusz z szerokim rondem był tematem rozmów podczas inauguracji prezydentury Donalda Trumpa na początku tego roku. Był nawet niezręczny moment, gdy Trump próbował pocałować żonę, a rondo jej kapelusza utrudniało to "zadanie".

Melania Trump i Donald Trump / CHRIS JACKSON/AFP/East News / East News

Wczoraj Melania Trump znów zdecydowała się na takie nakrycie głowy. Przybyła do zamku Windsor w fioletowym kapeluszu z szerokim rondem, który zdawał się zasłaniać jej oczy. Do tego dobrała ponadczasowy, ciemnoszary kostium od Diora.

Kapelusz Melanii nie jest dziełem przypadku - powiedziała Kwei. Kapelusz z szerokim rondem, który zakrywa jej twarz, wskazuje na postawę, zgodnie z którą chce, aby wszystkie oczy zwrócone były na jej męża i jego plany podczas pobytu tutaj - dodała.

Kwei zauważyła, że kapelusz Melanii miał dokładnie taki sam kolor jak krawat Trumpa, "co było ukłonem w stronę poparcia, jakie Melania miała dla programu swojego męża podczas tej wizyty państwowej".

Dior jest ulubionym domem mody Melanii, a dla Kwei decyzja o założeniu tej kreacji jest ukłonem w stronę wsparcia Ameryki dla Europy.

Klasyczny element brytyjskiej garderoby

Melania Trump w trenczu trencz Burberry / IMAGO/Alfie Cosgrove/News Images/Imago Stock and People/East New / East News

We wtorek wieczorem Melania rozpoczęła wizytę w Wielkiej Brytanii ubrana w najbardziej brytyjski element garderoby: trencz Burberry.

Miała na sobie miodowy płaszcz sięgający do ziemi z podniesionym kołnierzem, pod którym prześwitywały charakterystyczne dla niego podszewki.

Melania uzupełniła stylizację czarnymi okularami przeciwsłonecznymi i butami.

Vanessa Friedman, główna krytyczka mody w "The New York Times", powiedziała, że noszenie płaszcza wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii może być przykładem dyplomacji krawieckiej, co jest czymś, co robiło wiele pierwszych dam.

Olśniewająca księżna Kate

Książę William i księżna Kate podczas bankietu / PHIL NOBLE/AFP/East News / East News

Media zwracają także uwagę na wygląd księżnej Kate podczas oficjalnej wizyty amerykańskiej pary prezydenckiej. Na bankiecie państwowym w środę wieczorem księżna Walii miała na sobie suknię haute couture brytyjskiej projektantki Philippa Lepley, a także długi, ręcznie haftowany złoty płaszcz wieczorowy z koronki Chantilly nałożony na suknię z jedwabnej krepy.

Płaszcz zdobiły ręcznie haftowane róże przeszywane złotym sznurkiem, ozdobione francuskimi węzłami i kwiatami wyszywanymi satynowym ściegiem.

43-latka dopełniła swój wygląd tiarą Lover's Knot.

Formalne bankiety państwowe to jedna z nielicznych okazji, kiedy członkowie rodziny królewskiej noszą diademy - powiedziała Kwei - Kate ma na sobie swoją ulubioną tiarę, co nie jest zaskoczeniem. Była ulubioną tiarą księżnej Diany i pierwotnie należała do królowej Marii.

To naprawdę olśniewająca suknia, która moim zdaniem idealnie wpisuje się w temat tej wizyty państwowej i jest czymś wyjątkowym - dodała ekspertka ds. rodziny królewskiej, Victoria Murphy.

Zauważyła, że złoty nie jest kolorem, który często widzimy u Catherine.

Księżna Kate dopasowała strój do męża

Księżna Kate i książę William / Ian Vogler/Daily Mirror/Press Association/East News / East News

Kilka godzin wcześniej księżna Walii witała prezydenta USA i pierwszą damę ubrana w bordową suknię projektu Emilii Wickstead i pasujący do niej kapelusz projektu Jane Taylor.

Catherine dopełniła swój wygląd broszką z piórem.

Kwei zauważył, że interesujące jest to, iż księżna, podobnie jak państwo Trump, również zdecydowała się dopasować swój strój do stroju męża Williama, który miał na sobie bordowy krawat. Podobnie jak w przypadku Melanii, robi to, aby okazać wsparcie i pokazać, że podziela poglądy swojego męża i kraju ojczystego - powiedziała.