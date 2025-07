Zarządca tamy w Lubachowie na Dolnym Śląsku podjął decyzję o zwiększeniu zrzutu wody ze zbiornika, który chroni okolicę przed powodzią - relacjonuje Martyna Czerwińska, reporterka RMF FM. Według synoptyków w okolicach Dzierżoniowa może spaść nawet 70 mm wody. Obowiązuje tam 2. stopień ostrzeżenia przed opadami.

Zrzut wody z jeziora Bystrzyckiego do rzeki Bystrzycy, październik 2020 roku. / Maciej Kulczyński / PAP

Zrzut wody na zaporze w Lubachowie w pow. świdnickim został zwiększony do 4,5 metrów sześciennych na sekundę. To działanie prewencyjne, związane z prognozami o intensywnych opadach, które mogą prowadzić do lokalnych podtopień.

Alert RCB dostali mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego - właśnie w pobliżu Jeziora Bystrzyckiego, ale też kłodzkiego i ząbkowickiego.

W związku z sytuacją wojewoda dolnośląska Anna Żabska wspólnie ze służbami zorganizowała dziś telekonferencję z przedstawicielami powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. Meldunki dotyczyły m.in zapasu worków, rękawów, piasku i gotowości łączności, która zawiodła podczas wrześniowej powodzi.

Zapora wodna na Bystrzycy, tworząca jezioro Bystrzyckie, administracyjnie znajduje się w Zagórzu Śląskim, chociaż fizycznie leży bliżej miejscowości Lubachów. Stąd oficjalna nazwa obiektu: zapora wodna w Zagórzu Śląskim.

Została zbudowana w 1917 roku; jej długość w koronie wynosi 230 m, szerokość u podstawy 29 m. Jest wysoka 44 m.

Prognozowana suma opadów w dniu 9 lipca / Michał Czernek / PAP