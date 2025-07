Lotnisko w podwarszawskim Modlinie czeka wielka zmiana. Ryanair zainwestuje tam 400 mln dolarów. Przewoźnik zapowiedział kupno nowych samolotów i otworzenie 25 nowych tras. Dzięki temu do 2030 roku liczba pasażerów w tym porcie ma wzrosnąć ponad trzykrotnie: z 1,5 mln rocznie do 5 mln.

Międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa-Modlin. / Wojciech Olkusnik / PAP

Ryanair przekazał, że zgodnie z umową z Lotniskiem Warszawa-Modlin zainwestuje 400 mln dolarów, zwiększając flotę samolotów z czterech do ośmiu. Latem 2026 roku w Modlinie ma zostać utworzonych 200 nowych miejsc pracy, które obejmą stanowiska dla pilotów, personelu pokładowego i inżynierów.

Po 3 latach spadków ruchu na lotnisku Warszawa-Modlin, mamy przyjemność podpisać nową ambitną i wieloletnią umowę z nowym zespołem zarządzającym lotniskiem. W ciągu najbliższych 3 lat, dzięki ścisłej współpracy Ryanaira i lotniska Modlin, to będzie najszybciej rozwijające się lotnisko w całej Polsce - podkreślił Michael O’Leary, prezes Ryanaira.

Przewoźnik zapowiedział też otwarcie 25 nowych tras z tego portu. Prezes będącej częścią grupy Ryanair linii Buzz Michał Kaczmarzyk zaznaczył, że obecnie Polska jest piątym największym rynkiem dla Ryanaira w Europie.

Zgodnie z umową lotnisko zobowiązało się do rozbudowy terminala do ośmiu stanowisk odprawy pasażerów i 12 miejsc postojowych do września 2027 r. To lotnisko stanie się jednym z kluczowych portów w Polsce, m.in. przy obsłudze pasażerów, usługach i handlu.

Wiceprezes lotniska Jacek Kowalski przekazał podczas konferencji, że obecne moce przewozowe lotniska to 3,5 mln pasażerów rocznie, ale dzięki rozbudowie m.in. terminala port zwiększy możliwości, aby obsłużyć rosnącą liczbę pasażerów Ryanaira. Dodał, że do końca 2027 r. zostanie wybudowane połączenie kolejowe do terminala.

Opracowanie: Wiktor Barański