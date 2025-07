​We wtorek nad Polskę przemieści się niż znad Bałkanów, który przyniesie ze sobą bardzo silne opady deszczu - wynika z prognozy pogody synoptyczki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyny Dąbrowskiej. IMGW wydał alerty I, II i III stopnia dla centralnej i wschodniej części kraju. Przed nawalnymi deszczami ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Deszcz - zdj. poglądowe / shutterstock / Shutterstock

Synoptyczka wyjaśniła, że powstanie ośrodek niżowy, który już we wtorek i w kolejnych dniach będzie przemieszczał się nad Polską. To właśnie obecność tego ośrodka niżowego spowoduje intensywne opady deszczu.

Alerty IMGW

Ostrzeżenia III stopnia dotyczące opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym obejmą województwa łódzkie i śląskie, a także zachodnie krańce woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego, zachód i południe woj. małopolskiego oraz wschodnią część województwa opolskiego.

Alert będzie obowiązywał od godz. 20 we wtorek, 8 lipca, do godz. 8 w czwartek, 10 lipca.

Prognozowana jest suma opadów od 80 mm do 100 mm. Miejscami nawet do 140 mm. W nocy z 8 na 9 lipca IMGW prognozuje opady w wysokości od 25 mm do 50 mm - miejscami do 60 mm - zaś 9 lipca w ciągu dnia od 30 mm do 50 mm, a w nocy z 9 na 10 lipca, od 10 mm do 30 mm.

Ostrzeżenia II stopnia, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, również dotyczące opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym - obejmą pozostałe części woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, zachód województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, centrum województwa opolskiego oraz południe woj. dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.

W zależności od regionu alert będzie obowiązywał od godz. 20 we wtorek, 8 lipca, do godz. 20 w środę (9 lipca) lub czwartek (10 lipca).

Prognozowana jest suma opadów od 60 mm do 90 mm, miejscami do 130 mm. W nocy z 8 na 9 lipca przewiduje się opady w wysokości od 10 mm do 30 mm, miejscami do 45 mm, 9 lipca w ciągu dnia - od 15 mm do 30 mm, miejscami do 45 mm, w nocy z 9 na 10 lipca - od 20 mm do 40 mm, a 10 lipca w ciągu dnia - od 20 mm do 50 mm.

Ostrzeżenia I stopnia przed opadami deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym będą obowiązywać na pozostałych terenach woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, południowym wschodzie woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, wschodzie woj. dolnośląskiego oraz północnym zachodzie woj. opolskiego. Alert będzie obowiązywał w zależności od regionu od godz. 18 we wtorek, 8 lipca, do godz. 8 lub 20 w czwartek, 10 lipca.

Prognozowana jest wysokość opadów od 40 mm do 60 mm, miejscami do 80 mm. W nocy z 8 na 9 lipca przewiduje się opady w wysokości od 15 mm do 25 mm, w czasie burz do 40 mm, 9 lipca w ciągu dnia - miejscami od 10 mm do 20 mm, w nocy z 9 na 10 lipca - od 15 mm do 35 mm, a w ciągu dnia 10 lipca - od 15 mm do 25 mm, w czasie burz punktowo do 35 mm.

RCB ostrzega: nie zbliżaj się do wezbranych rzek, słuchaj poleceń służb

Alert dotyczący intensywnych opadów deszczu wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Osoby przebywające w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim (woj. dolnośląskie), otrzymały w poniedziałek SMS o treści: "Uwaga! 08/09.07 prognozowane intensywne, nawalne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb".

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami będą obowiązywać we wtorek 8 lipca od godz. 12 do godz. 20.

Obejmą one całe województwo śląskie, zachodnią część woj. małopolskiego, centrum i wschód woj. łódzkiego, a także południowy zachód woj. mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, które osiągną wysokość od 30 do 40 mm, porywy wiatru dochodzące do 70 km/h oraz lokalnie opady gradu. Na pozostałym obszarze Polski centralnej we wtorkowe popołudnie obowiązywać będzie alert I stopnia. Burzom miejscami będą tam towarzyszyć silne opady deszczu - w wysokości 20-35 mm, porywy wiatru dochodzące do 65 km/h oraz lokalnie - grad.

IMGW zaznacza, że ostrzeżenia mogą być kontynuowane.

Co oznaczają ostrzeżenia IMGW?

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Z kolei ostrzeżenie II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. W przypadku ostrzeżenia III stopnia, wydanego przez IMGW, przewiduje ono wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Pracowity poniedziałek straży pożarnej

W poniedziałek w wyniku intensywnych burz, które przeszły nad Podkarpaciem 4 osoby zostały ranne i trafiły do szpitali. Strażacy interweniowali tam już blisko 1200 razy. W innych regionach kraju sytuacja także jest poważna. Podkarpaccy strażacy najwięcej interwencji odnotowali w powiatach łańcuckim, przeworskim i krośnieńskim. Wzywani byli do usuwania połamanych drzew i konarów leżących na drogach, chodnikach i liniach energetycznych.

Mieszkańcy zgłosili im też uszkodzenia 180 dachów.

Z kolei w Dobryninie w powiecie mieleckim jedna osoba została porażona prądem w wyniku zerwania linii energetycznych. W powiatach leżajskim i przemyskim ranne zostały osoby, na których samochody spadły konary. Wiatr złamał drzewa m.in. w parku Muzeum-Zamku w Łańcucie, konary zniszczyły też ogrodzenie.

Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie przekazał, że bez prądu jest około 55 tys. odbiorców - głównie w okolicach Krosna, Przeworska, Stalowej Woli. Przemyśla i Mielca. Jeszcze przed nawałnicą, w godzinach wczesnopopołudniowych, strażacy profilaktycznie ewakuowali trzy obozy harcerskie: dwa w powiecie kolbuszowskim, jeden w powiecie leżajskim.