"Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury cztery zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw ws. GetBack" - poinformowała Magdalena Krakowska-Wąż z NIK, podczas konferencji prasowej. W ocenie Izby powinna powstać sejmowa komisja śledcza, która miałaby wyjaśnić aferę.

Marian Banaś podczas konferencji prasowej NIK stwierdził, że afera Getback "obnażyła głęboki kryzys instytucji państwa" / Tomasz Gzell / PAP

NIK skierowała do prokuratury cztery zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw ws. GetBack.

Obywatele stracili w wyniku afery 3,5 mld zł.

Szef NIK Marian Banaś stwierdził, że obnażyła głęboki kryzys instytucji państwa.

Prezes NIK Marian Banaś na konferencji prasowej poinformował o wynikach kontroli dot. nadzoru KNF nad spółką Getback oraz podmiotami z nią współpracujących. Afera GetBack, w której obywatele stracili 3,5 mld zł obnażyła głęboki kryzys instytucji państwa; zawiódł nie tylko nadzór finansowy, ale także wymiar sprawiedliwości, jak i politycy odpowiedzialni za państwo - oświadczył szef NIK Marian Banaś, prezentując ustalenia kontroli Izby.

Jak podkreślił na konferencji prasowej w poniedziałek Banaś, kontrola NIK wykazała brak skutecznej ochrony konsumentów, co doprowadziło do 3,5 mld zł strat po stronie obywateli, a ok. 9 tys. nabywców obligacji GetBack do dziś nie odzyskało swoich pieniędzy.

Działania instytucji państwa były nieadekwatne do istoty i skali zagrożeń - oświadczył Banaś. Zaznaczył, że w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego nie podejmowała prawnie możliwych działań, które mogły zmniejszyć skalę strat i nie zrealizowała swojego ustawowego celu, czyli prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego. "Zdaniem NIK poczynania Komisji cechowały się nierzadko niezrozumieniem i opieszałością" - stwierdził prezes Izby.

Jak wskazała Magdalena Krakowska-Wąż, wicedyrektor departamentu strategii w NIK, podczas kontroli działania KNF i jej Urzędu ws. GetBack, Izba skierowała do prokuratury cztery zawiadomienia. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstw przez członków zarządów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), spółek giełdowych, biegłego oraz zastępcy Prokuratora Krajowego, związanych ze sprawą - podano w komunikacie.

Krakowska-Wąż zwróciła uwagę, że do dzisiaj "afera GetBack" nie została wyjaśniona, choć w sprawie jest ponad 9 tys. osób pokrzywdzonych. KNF, prokuratura i sądy nie dokonały ustalenia wartości portfeli wierzytelności, aktywów spółki, w tym certyfikatów inwestycyjnych, jak również nie zbadano rzetelności składanych przez spółkę sprawozdań finansowych pomimo posiadanych uprawnień - wskazała.

Podczas konferencji podano, że NIK oceniła negatywnie działania KNF i jej Urzędu w zakresie sprawowanego nadzoru nad spółką GetBack S.A. (obecnie Capitea S.A.) oraz podmiotami współpracującymi ze spółką oraz wskazała, że nadzór był "nierzetelny".

Prokuratura nie wyjaśniła do chwili obecnej w sposób merytoryczny przyczyn, przebiegu i skutków "afery GetBack" oraz nie wskazała osób odpowiedzialnych za utratę środków przez wierzycieli, w tym obligatariuszy niezabezpieczonych - dodano w komunikacie.

