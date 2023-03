Specjalne szkolenie z zakresu prawa dotyczącego przewozu egzotycznych gatunków roślin i zwierząt przejdą dziś we wrocławskim zoo policjanci. Mundurowi dowiedzą się m.in. jak łapać węże. Nabyta wiedza ma pomóc w wykrywaniu nielegalnego przemytu nie tylko żywych zwierząt, ale również produktów takich jak skóry, kości, pióra, drewno i zioła.

Łuski pangolina w woreczku i pangolin / informacja prasowa /

To ważne, by niezbędna, potrzebna wiedza czerpana była bezpośrednio od fachowców. Do zadań funkcjonariuszy należy bowiem sprawdzenie każdego zgłoszonego potencjalnego przypadku, który może świadczyć o zabronionym handlu. Zgłoszenia spływają z m.in. sklepów i hurtowni zoologicznych, sklepów sprzedających suplementy diety, giełd, targów, aukcji internetowych - mówi Marta Zając-Ossowska, Dyrektor Wydziału Edukacji ZOO Wrocław i tłumaczy, że w trakcie dzisiejszego szkolenia policjanci dowiedzą się sporo o CITES, czyli Konwencji Waszyngtońskiej, która reguluje przepisy przewozu egzotycznych gatunków roślin i zwierząt.

Kierownik Wydziału Zwierząt Terraryjnych Marek Pastuszek oraz opiekun zwierząt w Terrarium Karol Bubel opowiedzą między innymi jak poprawnie złapać węże, jaszczurki, krokodyle czy płazy. Pokażą także sprzęt do odławiania i przewożenia zwierząt. Natomiast Dyrektor Wydziału Edukacji wrocławskiego zoo poprowadzi wykład.

Żeby być jeszcze bardziej skutecznym, oprócz znajomości wielu aspektów z zakresu prawa, niezbędna jest też specjalistyczna wiedza dotycząca kontaktów bezpośrednich i sposobu egzystencji zwierząt, którą niewątpliwie dysponują pracownicy ZOO, a także doświadczenie funkcjonariuszy Policji i IAS. Ze względu na specyfikę omawianych zagadnień, w tym także tych z zakresu ochrony przyrody oraz przepisów prawa, duży wpływ na skuteczność i sposób zakończenia postępowań oraz ich przebieg, ma dobre zrozumienie tej tematyki, szybkość prowadzonych interwencji, a także dobra współpraca między służbami i instytucjami - podkreśla podinsp. Grzegorz Pancewicz - Zastępca Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Najczęściej z naruszeniami CITES mają do czynienia funkcjonariusze SCS na wschodniej granicy Polski oraz z portu lotniczego na warszawskim Okęciu. Tam zatrzymano na przykład osoby próbujące przemycić na teren Unii Europejskiej żywe koralowce.

Lukratywny biznes

Przejęta skóra i części ciała tygrysa / ZOO Wrocław /

Kłusownictwo przemyt i nielegalny handel dzikimi zwierzętami co roku przynosi krocie przestępcom. Najczęściej przemycanym zwierzęciem świata jest pangolin, czyli łuskowiec. Wszystko przez wierzenia, według których jego łuski mają mieć niezwykłe właściwości lecznicze. ZOO Wrocław przypomina, że łuski nie mają absolutnie żadnego medycznego działania i są takim samym wytworem skóry jak paznokcie.

Szacuje się, że tylko w naszym stuleciu, ponad milion pangolinów padło ofiarą przemytników. Oznacza to, że za naszego życia mogą one wyginąć. Fundacja ZOO Wrocław - DODO wspólnie z wrocławskim ogrodem zoologicznym wspiera projekty ratowania pangolinów konfiskowanych w Laosie i Wietnamie oraz przywracania ich do natury. Są to głównie pangoliny chińskie i jawajskie. Między innymi wsparliśmy budowę wybiegu dla skonfiskowanych pangolinów w Lao Conservation Trust for Wildlife w Laosie.

Przemyt i nielegalny handel okazami objętymi Konwencją Waszyngtońską (CITES) to bardzo lukratywny biznes. Głównym problemem z tym związanym jest cierpienie zwierząt, niszczenie przyrody. Apelujemy o nie wspieranie tych praktyk i nie kupowanie chronionych gatunków oraz wykonanych z nich przedmiotów czy suplementów diety wątpliwej skuteczności - dodaje Marta Zając-Ossowska.