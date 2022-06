Ważna informacja dla uchodźców z Ukrainy, którzy mieszkają we Wrocławiu. Organizacja World Central Kitchen zmieniła lokalizację punktu wydawania posiłków, który działał przy ulicy Legnickiej. Od dziś, adres pod którym uchodźcy mogą najeść się do syta to Poznańska 58. W hali, gdzie wydawane są także dary można liczyć na śniadania, obiady i kolacje.

/ Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia / Facebook Punkt wydawania posiłków przeniesiono z Legnickiej 65. To siedziba ogranizacji SEKTOR3 i Fundacji Umbrella. Działał tam darmowy sklep dla uchodźców, ale kiedy z końcem kwietnia go zamknięto, został tylko punkt wydawania posiłków. Teraz pojawiła się okazja, żeby znów działał on razem z punktem wydawania darów. Stąd przeprowadzka do hali na Poznańską 58. Wszystko zorganizowano praktycznie w 6 dni. Trzeba było odnowić to miejsce. Wybielić ściany, umyć podłogę - mówi Marcin Bednarz, prowadzący punkt World Central Kitchen we Wrocławiu. Kuchnia jest otwarta przez siedem dni w tygodniu. Wydawane są tam śniadania, obiady i kolacje. Przez 5 dni w tygodniu mamy kanapki i zupę. 2 dni w tygodniu także ciepłe śniadanie. Jakieś jajka sadzone i frankfurterki, czy boczek pieczony. Także jest to trochę urozmaicone - dodaje Marcin Bednarz. World Central Kitchen pomaga w sytuacjach kryzysowych na świecie. Organizacja przygotowuje jedzenie dla potrzebujących. We Wrocławiu działa od 4 kwietnia, w związku z przyjazdem uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. W ludziach, którzy tu przychodzą jest dużo wdzięczności. Czasami pojawiają się łzy, a innym razem jest też dużo nerwów. Wiadomo, sytuacja nie jest dla nas codzienna. Ale najważniejsze jest to, że nikt nie wychodzi stąd głodny - podkreśla. Drugi wrocławski punkt wydawania posiłków World Central Kitchen działa w Czasoprzestrzeni i pracuje bez zmian.

