Premier Donald Tusk próbuje łagodzić napiętą sytuację na linii prezydent Polski - prezydent Ukrainy. Chodzi o decyzję Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA". Karol Nawrocki zapowiedział już, że w związku z tym będzie chciał odebrać Order Orła Białego nadany Zełenskiemu. "Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby potrafili się wznieść ponad historyczne emocje" - komentował szef polskiego rządu.

Donald Tusk / Radek Pietruszka / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Zbrojnych Ukrainy . Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Mamy bardzo poważny problem. Decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną i moim zdaniem niepotrzebnie znowu wynosi na dość niepokojący poziom kwestię różnic historycznych, różnych interpretacji - mówił premier Donald Tusk.

Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki i Polaka to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji - dodawał szef polskiego rządu.

Tusk: Oczekiwałbym od obu prezydentów...

Donald Tusk ocenił też decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że chce odebrania Orderu Orła Białego Zełenskiemu . Ta decyzja jest podobnym krokiem, bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacji były jak najlepsze. Dla Polski i dla Ukrainy nasza przyjaźń, współpraca, sojusz wobec zagrożenia rosyjskiego to jest coś bezcennego. Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby potrafili się wznieść ponad historyczne emocje i próbować budować trudną, ale konieczną przyjaźń polsko-ukraińską - mówił Tusk.

Mam nadzieję, że obaj prezydenci zrozumieją wagę i powagę sprawy - dodawał premier.

Dopytywany o reakcję polskiego rządu na decyzję Zełenskiego, podkreślał, że do MSZ został wezwany ambasador Ukrainy . Każdy, kto będzie podpalał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, robi fatalny błąd - podkreślał Tusk i powtarzał, że Polska i Ukraina mają wspólnego wroga, czyli Rosję.

Rzeź wołyńska

Według historyków w lipcu 1943 roku Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na blisko 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim dawnego województwa wołyńskiego na terenie obecnej Ukrainy. Sprawcami zbrodni, która nazywana jest także rzezią wołyńską, byli członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)-B (frakcja Bandery) i podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia.