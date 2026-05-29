Ruszyła renowacja mozaikowego byka z mediolańskiej Galerii Wiktora Emanuela II. Prace są konieczne ze względu na popularny wśród turystów zwyczaj - by zapewnić sobie szczęście, obracają się na nim na pięcie i to w konkretnym miejscu. Intensywne użytkowanie sprawiło, że mozaika wymaga pilnej naprawy.

Od środy część Galerii Wiktora Emanuela II w Mediolanie zamieniła się w niewielki plac budowy. Ogrodzona została słynna mozaika byka.

Część mozaiki, położona w okolicach genitaliów zwierzęcia, straciła swój blask. Kostki zostały niemal całkowicie starte przez tysiące turystów wykonujących tam codziennie "szczęśliwy obrót".

Prace konserwatorskie rozpoczęły się już w poniedziałek od przygotowania nowych kostek, które mają zastąpić zużyte elementy mozaiki. Doświadczony konserwator przystąpił do odtwarzania brakujących fragmentów. Najpierw usuwane są uszkodzone części, potem nastąpi wzmocnienie podłoża, układanie nowych kostek, fugowanie i szlifowanie. Wszystko odbywa się na oczach przechodniów, którzy z zainteresowaniem śledzą postępy prac.

"Ostatnia renowacja miała miejsce w 2017 roku. Nadszedł czas, by przywrócić mozaice jej pierwotny wygląd dzięki ręcznej pracy konserwatorskiej. Galeria jest żywym dziedzictwem, które się zużywa, bo jest kochane i intensywnie użytkowane. Dbamy o nią, by mogła służyć kolejnym pokoleniom" - mówili cytowani w komunikacie gminy Emmanuel Conte, zarządzający nieruchomościami miejskimi,oraz Marco Granelli, odpowiedzialny za roboty publiczne.

Jedno z najbardziej rozpoznawanych miejsc w Mediolanie

Mozaikowy byk, przedstawiony na niebieskim tle, znajduje się w herbie Turynu - dawnej stolicy Włoch. To właśnie król Wiktor Emanuel II w 1865 roku położył kamień węgielny pod budowę tej wyjątkowej galerii, która dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Mediolanie.

Miasto regularnie podejmuje działania naprawcze, by zachować mozaikę w dobrym stanie. Rytuał obracania się na pięcie na genitaliach byka od XIX wieku przyciąga przesądnych turystów, ale też nieustannie stawia wyzwania przed konserwatorami.







