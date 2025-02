10 mln złotych – taką kwotę, jako prezent, przekażą powodzianom z województw dolnośląskiego i opolskiego mieszkańcy Wielkopolski. O datku jednogłośnie zdecydował sejmik województwa. Reporterka RMF FM Martyna Czerwińska dowiedziała się, na co zostaną przeznaczone te pieniądze.

Popowodziowy krajobraz w Lądku-Zdroju / Martyna Czerwińska / RMF FM

Sejmik województwa wielkopolskiego zdecydował się na przekazanie 10 mln złotych na odbudowę dwóch mostów, które ucierpiały podczas wrześniowej powodzi - to przeprawa w Boboluszkach na Opolszczyźnie i most złotostocki w Lądku-Zdroju na Dolnym Śląsku. Pieniądze zostały podzielone po równo - po 5 mln złotych.

Byliśmy świadkami tego, co się tu wydarzyło i pierwsza myśl to była pomoc naszym przyjaciołom samorządowcom w tym, co dotyczy infrastruktury, która służy na co dzień mieszkańcom. Liczymy, że te prace pobiegną szybko i ta infrastruktura zostanie przywrócona do stanu pierwotnego, a może nawet lepszego. Życzymy Lądkowi, szybkiego powrotu do piękna tego miejsca i naprawienia wszystkich szkód, które ten straszny kataklizm wyrządził. Bardzo się cieszę, że jako samorząd województwa wielkopolskiego mogliśmy pomóc - mówił zaraz po podpisaniu umowy marszałek Marek Woźniak.

Przeprawa łączy starówkę z Osiedlem Słonecznym, ale to także droga wylotowa na Złoty Stok. Jest przejezdna, ale jej stan pozostawia wiele do życzenia.

Straciliśmy kładkę dla pieszych, więc piesi także korzystają z tego mostu. Jak popada, jest okropne błoto, jak zejdzie się niżej, to widać, jak bardzo ten most ucierpiał. Cieszymy się, że w końcu zostanie odbudowany. My musimy dalej żyć, dalej funkcjonować, jesteśmy wdzięczni za tę pomoc. Sami nie dalibyśmy sobie rady - mówi pani Irena, mieszkanka z ulicy Widok.

Popowodziowy krajobraz w Lądku-Zdroju / Martyna Czerwińska / RMF FM

Most złotostocki jest wpisany na listę zabytków. Jego remont będzie więc nadzorował Wojewódzki Konserwator Zabytków. Burmistrz Lądka-Zdroju Tomasz Nowicki mówi, że przeprawa była na liście priorytetów do naprawy.

5 milionów złotych to ogromna suma, która zasila nasz budżet i pomoże nam się podnieść po tym dramacie. Jedyne słowo, jakie przychodzi mi na myśl, to solidarność. Solidarność, którą odczuwamy od pierwszych dni powodzi. Pomoc płynie ze wszystkich zakątków kraju. Każda jest ważna, każda pomaga nam się podnieść, natomiast skala pomocy od Wielkopolski nas zaskoczyła, bardzo ważny gest. Dziękujemy - przyznał samorządowiec.

Lista potrzeb w Lądku-Zdroju jest jednak długa. Powódź zdewastowała łącznie kilkanaście mostów i kładek na terenie gminy. Niektóre przestały istnieć i trzeba je odbudować od zera. W fatalnym stanie są też drogi w Radochowie czy Stójkowie. Druga część środków od Wielkopolski popłynie do Boboluszek. To wieś na Opolszczyźnie, także bardzo doświadczona przez powódź. Tam także zostanie wyremontowany most.