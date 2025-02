Drogowcy uratowali XIX-wieczną chałupę, która stała w Krzyszkowicach przy zakopiance w miejscu, gdzie powstaje nowy węzeł drogowy. Budynek - deska po desce - został rozebrany. Będzie go można w przyszłości oglądać w skansenie w Branicach.

Dom w Krzyszkowicach zbudowany w 1890 r. w stylu krakowskim / GDDKiA /

Dom w Krzyszkowicach został zbudowany w 1890 r. w stylu krakowskim. Ściany powstały z belek uszczelnionych gliną, które ułożono na kamiennej podmurówce. Czterospadowy dach wsparto na krokwiach.

Zbierali nawet okruchy tynku

Front domu był skierowany na południe. Chałupę przecina sień, w której stał piec chlebowy. Po prawej stronie są pomieszczenia mieszkalne, po lewej kuchnia i izba.

Przez lata dom był własnością tej samej rodziny. Przetrwał Cesarsko-Królewską Monarchię Austro-Węgierską, II Rzeczpospolitą, walki obronne kampanii polskiej w 1939 r. oraz PRL. Do rejestru zabytków został wpisany w 1986 roku.

Jesienią i zimą budynek został rozebrany, a wszystkie jego elementy skatalogowane i przygotowane do ponownego złożenia w nowym miejscu. Pisząc "wszystkie", mamy na myśli dbałość o najdrobniejsze szczegóły, bo do specjalnych woreczków zbieramy nawet oryginalny tynk - poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Zabytek trafi do skansenu

Chałupa - jako przykład dziedzictwa grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich - trafi do Nowej Huty, do skansenu, który będzie w przyszłości częścią Parku Edukacyjnego "Branice".

Skansen docelowo będzie obejmował: 11 zagród, karczmę, kościół oraz nowoczesny budynek ekspozycyjno-edukacyjny przeznaczony do organizacji warsztatów, wykładów i wystaw. Wszystko to stworzy układ dawnej podkrakowskiej wsi.

Drogowcy przy okazji budowy tunelu pod Luboniem Małym na Zakopiance przenosili wcześniej w inne miejsce dom Jalu Kurka - poety, pisarza, dziennikarza i tłumacza, który był związany rodzinnie z Naprawą, z której pochodziła jego matka. Rozgłos przyniosła mu powieść "Grypa szaleje w Naprawie", przedstawiająca trudne realia życia małopolskiej wsi w dobie Wielkiego Kryzysu. Budynek, odtworzony w nowym miejscu, został przekazany gminie Jordanów.

W Krzyszkowicach będzie bezpieczniej

Węzeł w Krzyszkowicach, dzięki tunelowi pod drogą krajową numer 7, pozwoli na bezpieczny wjazd z Krzyszkowic na zakopiankę w kierunku Krakowa i Myślenic. Będzie tam również chodnik dla pieszych.

Jak wynika z pomiaru ruchu, w tym miejscu zakopianką przejeżdża codziennie prawie 40 tysięcy pojazdów.

Kierowcy jadący z Krakowa do Krzyszkowic będą zjeżdżać z zakopianki w prawo, a następnie przejeżdżać pod DK7. Dojadą wówczas nową drogą obok agencji pocztowej do przebiegającej przez wieś drogi powiatowej, prowadzącej do Sieprawia. Tą samą trasą, tyle że w przeciwnym kierunku, będą poruszać się pojazdy jadące z Krzyszkowic w kierunku Myślenic.

Ruch z Myślenic do Krzyszkowic i z Krzyszkowic na zakopiankę w kierunku Krakowa będzie poprowadzony przebudowaną drogą powiatową. Prace potrwają do końca 2025 roku.

Dzięki budowie węzła i likwidacji lewoskrętów zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo w tym miejscu. W latach 2017-2021 doszło tutaj do 45 kolizji drogowych i 18 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 23 zostały ranne.