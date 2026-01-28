Olsztyńska policja wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec dwóch funkcjonariuszy, którzy sprawowali nadzór nad 32-latkiem - dowiedział się dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski. Mężczyzna pod nieobecność policjantów, będąc w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, próbował targnąć się na swoje życie.

Mężczyzna we wtorek został przewieziony do Sądu Rejonowego w Olsztynie na posiedzenie aresztowe. Przewieźli go funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście. 32-latka umieszczono go w specjalnym pomieszczeniu.

Wykorzystując moment nieuwagi policjantów, 32-latek ściągnął pasek od spodni, utworzył pętlę, którą założył na szyję. Drugi koniec paska zaczepił o kratę i podjął próbę odebrania sobie życia.

Próba została udaremniona przez funkcjonariuszy, którzy wrócili do pomieszczenia. Policjanci udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy. Później został on przebadany przez wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego.

Obrażeń nie stwierdzono, ale w asyście policjantów zatrzymanego przewieziono do szpitala na obserwację. 

Postępowanie dyscyplinarne wobec konwojujących

W związku z tym zdarzeniem Komendant Miejski Policji w Olsztynie wszczął jednak postępowanie dyscyplinarne wobec konwojujących policjantów.

Mężczyzna wieczorem tego samego dnia wyszedł ze szpitala i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w szpitalu.

Pomieszczenie, w którym doszło do zdarzenia, jest monitorowane, a nagranie z niego zostanie wykorzystane we wszczętym postępowaniu.

