​Dziś przez cały dzień nie można zwiedzać najwyższego wodospadu polskich Sudetów - czyli Wodospadu Kamieńczyka. Powód? Sezonowe prace remontowe przy zabezpieczeniach nad platformami widokowymi w jego dolnej części.

/ fot. Karkonoski Park Narodowy / Internet

Wodospadu Kamieńczyka to duża atrakcja. Woda spada tam trzema kaskadami z wysokości 27 m. Za środkową kaskadą ukryta jest wykuta przez Walończyków "Złota Jama", z której wydobywano ametysty. Poniżej wodospadu mamy Wąwóz Kamieńczyka ze ścianami majcymi do 30 m wysokości. Były one m.in. tłem dla historii bohaterów "Opowieści z Narnii".

Karkonoski Park Narodowy poinformował też, że od dziś można już wędrować szlakami zamkniętymi ze względu na ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych. To m.in. szlak na Czoło, szlak przez morenę Wielkiego Stawu, szlak koło Śnieżnych Stawków czy szlak przez Kocioł Małego Stawu.

Z kolei od jutra, dokładnie przez miesiąc i 16 dni zamknięty będzie z powodu remontu drogi tak zwany Zakręt Śmierci między Szklarską Porębą a Świeradowem-Zdrojem.