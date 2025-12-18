"Nie wstydzę się Okrągłego Stołu. Dla mnie to symbol porozumienia, kompromisu i współpracy wszystkich Polek i Polaków ponad podziałami" - stwierdził marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i zaproponował, aby Okrągły Stół, po tym, jak został zdemontowany w Pałacu Prezydenckim, przeniesiono do Sejmu.

  • Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się przenieść Okrągły Stół z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski.
  • Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował tę decyzję, nazywając słowa prezydenta "kanciastymi" i proponując, by Okrągły Stół został przeniesiony do Sejmu jako symbol dialogu i porozumienia ponad podziałami.
W czwartek w Pałacu Prezydenckim zdemontowano Okrągły Stół. Trafi on do Muzeum Historii Polski, będzie eksponatem stałej wystawy, której otwarcie planowane jest w 2027 roku. 

Prezydent Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję, mówiąc, że suwerenną, ambitną Polskę stać na więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu. Ocenił, że to ważny element dyskusji historycznej, ale nie można go idealizować, oddając mu hołd w Pałacu Prezydenckim.

Chciałbym z dumą powiedzieć, i mam nadzieję, że nie przedwcześnie - dziś, szanowni państwo, skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska - powiedział prezydent.

Absolutnie kanciaste słowa pana prezydenta Nawrockiego

Sprawę skomentował marszałek Włodzimierz Czarzasty. Dziennikarzom powiedział, że Okrągły Stół stanowi dla niego "symbol porozumienia, kompromisu i współpracy wszystkich Polek i Polaków ponad podziałami".

Absolutnie kanciaste słowa pana prezydenta Nawrockiego traktuję jako zerwanie porozumienia, zerwanie języka współpracy, zerwanie szukania zasad kompromisu. Od dzisiaj pan prezydent Nawrocki proponuje nową erę kontaktów w Polsce - ocenił marszałek Sejmu.

I zwrócił się do Karola Nawrockiego: Panie prezydencie, oddaje pan dzisiaj Okrągły Stół do muzeum jako symbol postkomunizmu. Mam dla pana złą informację, gdyż razem z tym stołem, przy tym założeniu, powinien pan również do tego muzeum się udać.

Czarzasty: Jako Sejm przejmiemy Okrągły Stół

Czarzasty zauważył, że w 1989 roku zdecydowano o demokratycznej drodze Polski. Jak podkreślił, "zerwanie tych wszystkich zasad, które do tej pory budowały Polskę po transformacji, jest bardzo złym sygnałem".

Ja Okrągłego Stołu się nie wstydzę. W związku z tym mam taką propozycję: jako Sejm przejmiemy Okrągły Stół. Przejmiemy ten symbol jedności, porozumienia i rozsądku do Sejmu. Bo Sejm powinien być i jest miejscem dialogu. Bez względu na to, skąd kto przychodzi i dokąd kto chce iść. Jest miejscem dialogu. Kłócimy się, spieramy się, ale rozmawiamy ze sobą - oświadczył Czarzasty.

Obrady Okrągłego Stołu w 1989 roku

6 lutego 1989 r. w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Porozumienia między opozycją solidarnościową a władzą, podpisane 5 kwietnia 1989 r., znacząco wpłynęły na upadek systemu komunistycznego i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, lecz również w całej Europie Środkowej.

Obrady Okrągłego Stołu były rezultatem negocjacji podjętych przez władze komunistyczne z częścią opozycji w połowie sierpnia 1988 r., w sytuacji narastającej fali strajków i protestów społecznych. W ich wyniku 31 sierpnia 1988 r. w Warszawie doszło do pierwszego, od wprowadzenia stanu wojennego, spotkania pomiędzy szefem MSW gen. Czesławem Kiszczakiem a Lechem Wałęsą, w którym uczestniczyli również biskup Jerzy Dąbrowski oraz sekretarz KC PZPR Stanisław Ciosek.

Jak przypomniała KPRP na swej stronie, Sala Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim została zaaranżowana w 2004 r. w Pałacu Prezydenckim podczas prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Pierwotna koncepcja zakładała ekspozycję stołu wraz ze sprzętem nagłośnieniowym i tabliczkami z nazwiskami uczestników obrad. Podczas prezydentury Lecha Kaczyńskiego na północnej ścianie sali umieszczono fotografie dokumentujące obchody 20. rocznicy obrad z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 