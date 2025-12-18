"Nie wstydzę się Okrągłego Stołu. Dla mnie to symbol porozumienia, kompromisu i współpracy wszystkich Polek i Polaków ponad podziałami" - stwierdził marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i zaproponował, aby Okrągły Stół, po tym, jak został zdemontowany w Pałacu Prezydenckim, przeniesiono do Sejmu.
- Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się przenieść Okrągły Stół z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski.
- Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował tę decyzję, nazywając słowa prezydenta "kanciastymi" i proponując, by Okrągły Stół został przeniesiony do Sejmu jako symbol dialogu i porozumienia ponad podziałami.
W czwartek w Pałacu Prezydenckim zdemontowano Okrągły Stół. Trafi on do Muzeum Historii Polski, będzie eksponatem stałej wystawy, której otwarcie planowane jest w 2027 roku.
Prezydent Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję, mówiąc, że suwerenną, ambitną Polskę stać na więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu. Ocenił, że to ważny element dyskusji historycznej, ale nie można go idealizować, oddając mu hołd w Pałacu Prezydenckim.
Chciałbym z dumą powiedzieć, i mam nadzieję, że nie przedwcześnie - dziś, szanowni państwo, skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska - powiedział prezydent.