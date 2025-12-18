Europoseł PiS Waldemar Buda przekazał na platformie X, że w partii rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o usunięcie Jacka Kurskiego z Prawa i Sprawiedliwości. "W związku z obrzydliwymi insynuacjami rozpoczęła się inicjatywa posłów, niezależnie od frakcji i różnic zdań w innych sprawach" - dodał polityk. To pokłosie ostatnich napięć w partii, których kulminacją był wpis Jacka Kurskiego, w którym m.in. sformułował długą listę zarzutów wobec Mateusza Morawieckiego.
W Prawie i Sprawiedliwości miało się rozpocząć zbieranie podpisów w sprawie usunięcia Jacka Kurskiego z ugrupowania - wynika z wpisu europosła Waldemara Budy z ramienia tej partii.
"W związku z obrzydliwymi insynuacjami rozpoczęła się inicjatywa posłów, niezależnie od frakcji i różnic zdań w innych sprawach, zbierająca podpisy pod wnioskiem o usunięcie Jacka Kurskiego z Prawa i Sprawiedliwości" - napisał europoseł Buda.