Rzecznik partii Rafał Bochenek zapytany o tę sprawę podkreślił, że "jeżeli ktoś podejmuje taką inicjatywę, to ma wyraźnie złą wolę". Tego rodzaju pomysł sprawia wrażenie scenariusza realizowanego na zamówienie drugiej strony sceny politycznej. Dziwię się, że pan Buda się w to wpisuje - dodał.

Każdy wpis, publiczne wypowiedzi dotyczące spraw wewnętrznych szkodzą naszemu obozowi, co de facto wpisuje się w oczekiwania dzisiaj rządzącej Polską szkodliwej koalicji - podkreślił, pytany o spory między frakcjami w PiS. Bochenek zaapelował w imieniu kierownictwa partii o "zaniechanie tych złych, nieprzemyślanych działań i wypowiedzi".

Napięcia w PiS

Ostatnie tygodnie to dla Prawa i Sprawiedliwości czas wielu napięć i wewnętrznych sporów. Partia, która przez lata była symbolem zwartego obozu politycznego, dziś mierzy się z podziałami w swoich szeregach.

Punktem zwrotnym w tej sprawie był długi wpis, który Jacek Kurski opublikował w tym tygodniu na platformie X. Wskazał w nim, że PiS znalazł się w sytuacji, w której "potrzebna jest konsolidacja wokół autorytetu, lojalność i solidarność w obronie Polski i obozu patriotycznego". Jednak, jak podkreślił, nie wszyscy w obozie Zjednoczonej Prawicy wydają się podzielać tę wizję.

Były prezes TVP przedstawił długą listę zarzutów wobec byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Zarzucił mu m.in., że w wywiadzie z Grzegorzem Sroczyńskim w gazecie.pl i ogłosił się przyszłym premierem, a także dopuścił możliwość współpracy z Koalicją Obywatelską w razie rosyjskiego ataku na Polskę.

"Zapowiedział zaniechanie rozliczenia winnych bezprawia, represji wobec opozycji i łamania konstytucji oraz odciął się od niektórych naszych kolegów będących obiektem nagonki Koalicji 13 Grudnia" - stwierdził Kurski.

Krytykując Morawieckiego Kurski zarzucił mu działanie wbrew "strategii partii, która zaatakowana unika triumfalizmu, walczy o przeżycie, wspiera represjonowanych kolegów i w mozole buduje alternatywę dla Polaków".

Dodał też, że decyzje byłego premiera w sprawach polityki klimatycznej czy relacji z Unią Europejską nie miały formalnej zgody partii.

Sikorski ironizuje: Broniłbym Kury

Z kolei Radosław Sikorski, szef MSZ i wicepremier, zamieścił ironiczny wpis, w którym stwierdził dwuznacznie, że "broniłby Kury".

"Nie chcę ingerować w wewnętrzne sprawy opozycji, ale gdybym kiedykolwiek był w PiS, to bym Kury bronił. Wszak słynie z wierności standardom etycznym, wiarygodności i pobożności" - napisał Radosław Sikorski.