Wrocławska policja wyjaśnia sprawę wczorajszych ataków na kierowców autobusów MPK. Funkcjonariusze opublikowali wizerunek mężczyzny poszukiwanego w związku z tymi zdarzeniami. Proszą o kontakt wszystkich, którzy go rozpoznają.

  • 25 listopada po południu doszło do szokujących ataków na kierowców autobusów linii A i 133 we Wrocławiu.
  • Napastnik podchodził do kierowców podczas jazdy, rozpoczynał rozmowę, a następnie używał gazu pieprzowego.
  • Policja opublikowała wizerunek mężczyzny poszukiwanego w związku z atakami. 
Policja informuje, że ataki na kierowców miały miejsce 25 listopada po południu w autobusach linii A i 133. Napastnik najpierw podchodził kierowców i rozpoczynał z nimi rozmowę, a potem używał gazu pieprzowego. To wszystko działo się w trakcie jazdy. 

Wrocławskie MPK podkreśla, że napastnik stwarzał potencjalne zagrożenie dla zdrowia pasażerów - spryskany gazem kierowca mógł doprowadzić do wypadku. 

Wszyscy, którzy rozpoznają poszukiwanego w związku z tą sprawą mężczyznę, proszeni są o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki pod nr tel. : 47 871 16 00, 47 87116 02 lub 47 87116 03, najbliższą jednostką Policji lub pod nr alarmowym 112. Funkcjonariusze gwarantują anonimowość. 

