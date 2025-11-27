Wrocławska policja zatrzymała mężczyznę poszukiwanego w związku z atakami na kierowców autobusów MPK. To 35-letni bezdomny, który ma dziś usłyszeć zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

35-latek został zatrzymany w środę wieczorem. Dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury i usłyszeć zarzuty za ataki na kierowców MPK z użyciem gazu pieprzowego.

Niewykluczone, że mężczyzna odpowie również za podobne przestępstwa popełnione na terenie innego województwa.

Ataki na kierowców miały miejsce 25 listopada po południu w autobusach linii A i 133. Napastnik najpierw podchodził kierowców i rozpoczynał z nimi rozmowę, a potem używał gazu pieprzowego. To wszystko działo się w trakcie jazdy.

Napastnik stwarzał potencjalne zagrożenie dla zdrowia pasażerów - spryskany gazem kierowca mógł doprowadzić do wypadku.

Policja informuje, że zatrzymany 35-latek może trafić do więzienia na 3 lata.