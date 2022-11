​Do Bożego Narodzenia został niespełna miesiąc. Jak mówi RMF FM Zygfryd Szygula, hotelarz z Karpacza na Dolnym Śląsku - "Dużo osób pyta o świąteczno-sylwestrowy pobyt, gorzej jest z rezerwacjami".

/ Miasto Karpacz / Facebook

Zygfryd Szygula w swoich dwóch pensjonatach ma obecnie zajętą połowę miejsc. Ludzie na chwilę obecną głównie pytają. Mówią, ze jeszcze zobaczą i się odezwą - mówi Szygula.

Hotelarz z Karpacza podkreśla, że goście w całym mijającym roku rezerwują pobyty na ostatnią chwilę.

To nawet nie do końca wynika z szukania tańszych ofert. Jest zbyt duża niepewność na rynku. Ludzie boją się tego co jest i nadchodzi. Z czym będą się mierzyć oni sami - tłumaczy Szygula.

Jakie są ceny?

Jak mówi Zygfryd Szygula - jedna świąteczna noc w 2-3 gwiazdkowym hotelu w Karpaczu kosztuje około 250 zł za osobę. W tej cenie jest śniadanie.

W tym przeważnie nie ma oczywiście tradycyjnej kolacji wigilijnej - podkreśla hotelarz. Przekazuje, że trzeba za nią dopłacić średnio jakieś 180 złotych za osobę.