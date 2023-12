Trwają poszukiwania sprawcy kryminalnego zdarzenia, do którego doszło we Wrocławiu. Policja nie ujawnia jego szczegółów, ale potwierdza, że miało miejsce wczoraj około 22:30 przy ulicy Sudeckiej. Jak udało nam się ustalić nieoficjalnie, na miejscu doszło do strzelaniny.