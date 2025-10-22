Policjanci z Legnicy (Dolnośląskie) po raz kolejny uderzyli w zorganizowaną przestępczość narkotykową. Udało im się zlikwidować laboratorium metamfetaminy na terenie powiatu legnickiego. Funkcjonariusze przejęli ponad 43 kilogramy tej niebezpiecznej substancji, której czarnorynkowa wartość sięga około 2 milionów złotych. Zatrzymano także dwóch mężczyzn na gorącym uczynku.

/ Dolnośląska Policja /

Zatrzymani na gorącym uczynku

Policjanci z Legnicy od dłuższego czasu rozpracowywali grupę zajmującą się produkcją narkotyków. Funkcjonariusze zdobyli informacje, że na jednej z posesji w powiecie legnickim może dochodzić do nielegalnej produkcji metamfetaminy.

Po zebraniu niezbędnych dowodów przystąpili do akcji.

Podczas wejścia na teren posesji zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy znajdowali się w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu.

W środku była otwarta linia produkcyjna oraz wszystkie niezbędne substancje i sprzęt do wytwarzania narkotyku.

W powietrzu unosił się silny zapach chemikaliów, a na jednym z palników trwał proces krystalizacji substancji psychotropowej.

Ogromne ilości narkotyków i gotówki

W trakcie przeszukania policjanci przejęli ponad 43 kilogramy metamfetaminy o czarnorynkowej wartości około 2 milionów złotych, ponad 16 tysięcy złotych w gotówce, dokumenty oraz sprzęt służący do produkcji, porcjowania i pakowania narkotyków.

Zatrzymani to 52-letni mieszkaniec powiatu legnickiego oraz 47-latek z powiatu wołowskiego.

/ Dolnośląska Policja /

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące wytwarzania i posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych.

Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 20 lat więzienia.