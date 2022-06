Mieszkańcy Wrocławia musza przygotować się na utrudnienia w ruchu. W sobotę, 4 czerwca, ma rozpocząć się remont nawierzchni na rondzie Reagana przy peronie 1 i 2. Swoje trasy zmienią zarówno tramwaje jak i autobusy.

/ wroclaw.pl / Materiały prasowe

W sobotę, 4 czerwca, rusza remont nawierzchni na rondzie Reagana przy peronie 1 i 2.

To oznacza że od soboty swoje trasy zmienią linie tramwajowe 1, 2, 10, 33 i 70 oraz autobusowe C, D, 111, 115, 121, 131, 149, 151, 241, 253, 255 i 315.

Prace potrwają około 3-4 tygodni.

Tramwaje linii 1 zostaną skierowane objazdem w obu kierunkach od ulicy Piastowskiej przez ulicę Sienkiewicza, most Szczytnicki, aleję Różyckiego, Paderewskiego i ulicę Mickiewicza do ulicy Wajdy i Wróblewskiego.

Tramwaje linii 2 i 10 pojadą objazdem w obu kierunkach od placu Społecznego przez most Grunwaldzki, a tramwaje linii 33 od placu Społecznego przez most Pokoju, ulicę Wyszyńskiego i Sienkiewicza do mostu Szczytnickiego. 2, 10 w kierunku placu Dominikańskiego będą odjeżdżały z peronu 3 wyspy centralnej ronda Reagana.

