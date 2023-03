Rozpoczął się remont pętli tramwajowej "Poświętne" przy ulicy Żmigrodzkiej we Wrocławiu. Pierwotnie planowano, że prace ruszą w sobotę, ale w czwartek wieczorem doszło do uszkodzenia toru i MPK zdecydowało o ich przyśpieszeniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od dziś do 31 marca zmienione lub skrócone zostaną trasy zawracających na pętli tramwajów: 1, 7 , 70 i 74. W ich zastępstwie kursować będzie, w zależności od pory dnia co 7,5 albo co 10 minut, autobus 707.Pasażerowie posiadający bilet okresowe na daną linię mogą podróżować:

wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem;

wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie, która kursuje objazdem podczas remontu.

Remont zakończy się w przyszłą sobotę, 1 kwietnia.

Zmiany w kursowaniu tramwajów:

Tramwaje linii 1 zostały skrócone do przystanku "Dworzec Nadodrze" i dalej jadą przez ulicę Chrobrego, Łokietka, most Uniwersytecki, ulicę Nowy Świat, plac Jana Pawła II do Mostów Mieszczańskich.

W kierunku powrotnym "jedynka" jedzie od Mostów Mieszczańskich przez ulicę Dubois, Łokietka, Chrobrego do Dworca Nadodrze i dalej swoją trasą do pętli "Biskupin".



Tramwaje linii 70 zostały skrócone do przystanku "Dworzec Nadodrze", a tramwaje linii 7 i 74, od placu Powstańców Wielkopolskich zostały skierowane przez ulicę Słowiańską, Jedności Narodowej, Kromera do pętli "Kowale".



Pomiędzy placem Powstańców Wielkopolskich (przystanek "Dworzec Nadodrze"), a pętlą przy ulicy Poświęckiej została uruchomiona okresowa linia autobusowa 707, która kursuje przez ulicę Trzebnicką, Żmigrodzką i Kuklińskiego.